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Sigfrido Ranucci a Vasto, l'incontro con gli studenti al 'Pantini-Pudente'

Il giornalista Rai ospite del primo appuntamento del 'Maggio dei Libri' targato 'Vasto d'Autore Festival'

redazione
Appuntamenti
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Primo dei due appuntamenti in programma per la presenza di Sigfrido Ranucci a Vasto.
 
In mattinata, nella cornice dell'Auditorium del Polo Liceale â€˜Pantini Pudenteâ€™, il giornalista ha incontrato gli studenti delle scuole secondarie di primo grado nellâ€™ambito del Maggio dei Libri, inserito nel Vasto d'Autore Festival, promosso dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Vasto
 
Al centro dellâ€™incontro il tema dellâ€™informazione digitale e della consapevolezza online, a partire dal volume Navigare senza paura. A dialogare con Ranucci la docente Eleonora Iuliani.
 
 
Oltre 250 ragazzi hanno preso parte al confronto su fake news, uso dei social, intelligenza artificiale e responsabilitÃ  nella rete.
 
Nel pomeriggio, alle 17:30, Ranucci sarÃ  nella Sala 1 del Cinema Corso. Un appuntamento aperto a tutti con i fari puntati sul suo nuovo libro Il ritorno della Casta edito da Bompiani. A dialogare con lui il magistrato Bruno Giangiacomo, giÃ  presidente del Tribunale di Vasto.
 
Foto: altomolise.net
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

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