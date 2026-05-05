Sigfrido Ranucci a Vasto, l'incontro con gli studenti al 'Pantini-Pudente'

Primo dei due appuntamenti in programma per la presenza di Sigfrido Ranucci a Vasto.
In mattinata, nella cornice dell'Auditorium del Polo Liceale â€˜Pantini Pudenteâ€™, il giornalista ha incontrato gli studenti delle scuole secondarie di primo grado nellâ€™ambito del Maggio dei Libri, inserito nel Vasto d'Autore Festival, promosso dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Vasto.
Al centro dellâ€™incontro il tema dellâ€™informazione digitale e della consapevolezza online, a partire dal volume Navigare senza paura. A dialogare con Ranucci la docente Eleonora Iuliani.
Oltre 250 ragazzi hanno preso parte al confronto su fake news, uso dei social, intelligenza artificiale e responsabilitÃ nella rete.
Nel pomeriggio, alle 17:30, Ranucci sarÃ nella Sala 1 del Cinema Corso. Un appuntamento aperto a tutti con i fari puntati sul suo nuovo libro Il ritorno della Casta edito da Bompiani. A dialogare con lui il magistrato Bruno Giangiacomo, giÃ presidente del Tribunale di Vasto.
Foto: altomolise.net