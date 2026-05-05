Giornata internazionale delle Ostetriche: incontri nei consultori, negli ospedali e sul territorio della Asl Lanciano Vasto Chieti

La Giornata internazionale delle Ostetriche 2026 diventa un’occasione di informazione, prevenzione e incontro nei consultori familiari, negli ospedali e nelle sedi territoriali della Asl Lanciano Vasto Chieti. Le iniziative, promosse dall’Area ostetrica del Servizio aziendale delle professioni sanitarie, si svolgono nel mese di maggio e sono rivolte in particolare alle donne, alle coppie, alle famiglie, alle adolescenti e ai bambini.

La ricorrenza si celebra ogni anno il 5 maggio. È stata istituita nel 1992 dalla Confederazione internazionale delle ostetriche per riconoscere il ruolo delle ostetriche nella salute riproduttiva, nella prevenzione delle complicanze in gravidanza e nel sostegno a percorsi di nascita più sicuri.

Il tema scelto per il 2026 è “One Million More Midwives”: un milione di ostetriche in più. Il messaggio richiama il bisogno di rafforzare, a livello globale, i servizi essenziali di salute sessuale, riproduttiva, materna, neonatale e adolescenziale.

Nel territorio della provincia di Chieti il programma prevede laboratori informativi, incontri con le coppie, attività sulla cura del neonato, momenti dedicati alla prevenzione e appuntamenti formativi per il personale ostetrico. L’obiettivo è offrire informazioni pratiche e occasioni di confronto sui temi della gravidanza, del puerperio, dell’allattamento, della contraccezione, della prevenzione dei tumori della cervice uterina, della cura del neonato e del benessere perineale nel percorso nascita.

Tra gli appuntamenti in programma figurano gli incontri nei Consultori familiari di Francavilla al Mare e Chieti martedì 5 maggio 2026, con laboratori su ostetrica a casa, puerperio, prevenzione dei tumori della cervice uterina, malattie sessualmente trasmissibili e contraccezione.

Nell’Ospedale di Lanciano, martedì 5 maggio, dalle ore 10.00 alle 12.00, è previsto un laboratorio informativo con le coppie sul rientro a casa con il neonato e sulla gestione di alcune criticità dopo il parto. Il Consultorio familiare di Lanciano ospita venerdì 8 maggio 2026, dalle ore 17.00 alle 19.00, un incontro con le coppie in gravidanza dedicato alla preparazione al travaglio, al parto e al post-parto.

Mercoledì 6 maggio, dalle ore 16.00 alle 17.00, nel Consultorio familiare di Casoli è in programma un laboratorio sul massaggio neonatale rivolto ai genitori. Sabato 9 maggio 2026, dalle ore 10.00 alle 17.00, il Consultorio familiare di Atessa propone un incontro con le giovani donne sui cambiamenti del corpo.

A Vasto sono previsti più momenti dedicati alla Giornata. Martedì 5 maggio, dalle ore 15.00 alle 17.00, il Consultorio familiare di Vasto ospita un laboratorio informativo per coppie in attesa, genitori e nonni. Sempre martedì 5 maggio, alle ore 10.00, nella Villa comunale di Vasto è in programma un percorso con esperienze e laboratori interattivi su gravidanza, nascita, rientro a casa e cura del neonato.

Giovedì 7 maggio, alle ore 17.30, nell’Ospedale San Pio di Vasto si terrà un incontro sulla cura del neonato e della famiglia, con esperienze pratiche dedicate anche a babywearing, massaggio neonatale, sonno dei neonati e ruolo del papà.

Il programma coinvolge anche il Consultorio familiare di San Salvo, dove mercoledì 6 maggio, dalle ore 15.00 alle 17.00, si svolge un laboratorio informativo per la popolazione femminile dedicato alla prevenzione del tumore della cervice uterina.

Accanto agli incontri rivolti alla popolazione, il programma comprende anche un percorso formativo dedicato alle ostetriche sulla salute perineale nel percorso nascita. L’iniziativa, promossa dall’Ordine regionale della Professione Ostetrica dell’Abruzzo in collaborazione con il corso di laurea magistrale in Scienze infermieristiche e ostetriche dell’Università ‘Gabriele d’Annunzio’ e con il personale ostetrico della Asl Lanciano Vasto Chieti, punta a favorire l’aggiornamento professionale sulla promozione della salute perineale durante la gravidanza, il travaglio, il parto e il periodo successivo alla nascita.

Il calendario prevede incontri con le ostetriche dei punti nascita di Lanciano, Chieti e Vasto e con le ostetriche consultoriali: venerdì 8 maggio 2026, dalle ore 11.00 alle 13.00, per il punto nascita di Lanciano; giovedì 14 maggio 2026, dalle ore 11.00 alle 13.00, per il punto nascita di Chieti; lunedì 18 maggio 2026, dalle ore 11.00 alle 13.00, per il punto nascita di Vasto; giovedì 4 giugno 2026, dalle ore 14.00 alle 16.00, per le ostetriche consultoriali.