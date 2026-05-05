A Vasto il primo Trofeo nazionale Catamarani Classe A della Costa dei Trabocchi

Il mare della Costa dei Trabocchi si prepara ad accogliere un evento sportivo di rilievo nazionale: la prima edizione del Trofeo nazionale Catamarani Classe A della Costa dei Trabocchi, in programma nelle giornate di sabato 9 e domenica 10 maggio nellâ€™area antistante il Pontile di Vasto Marina.

La manifestazione, patrocinata dal Comune di Vasto, vedrÃ la partecipazione dei migliori velisti italiani della Classe A, una delle categorie piÃ¹ spettacolari e tecnologicamente avanzate della vela. I catamarani Classe A, noti per la loro leggerezza e velocitÃ , sono spesso protagonisti di regate ad alto contenuto tecnico e visivo, capaci di offrire al pubblico uno spettacolo unico, fatto di planate, virate serrate e performance al limite.

Le regate si svolgeranno su un campo di gara posizionato a breve distanza dalla costa, consentendo a cittadini e appassionati di assistere facilmente alle competizioni. Il programma prevede piÃ¹ prove giornaliere, compatibilmente con le condizioni meteo-marine, con partenze dinamiche e percorsi studiati per esaltare le caratteristiche di questi straordinari mezzi.

Un ruolo centrale nellâ€™organizzazione dellâ€™evento Ã¨ svolto dal Circolo Nautico Vasto, realtÃ storica e punto di riferimento per la vela sul territorio.

Grazie allâ€™esperienza maturata negli anni e allâ€™impegno costante nella promozione degli sport nautici, il Circolo si conferma ancora una volta protagonista nella valorizzazione del mare di Vasto, contribuendo in modo determinante alla riuscita della manifestazione.

Fondamentale anche la collaborazione del Centro Nautico Le Vele, che affianca lâ€™organizzazione nella gestione logistica e operativa dellâ€™evento. Il Trofeo rappresenta non solo un importante appuntamento sportivo, ma anche unâ€™occasione per promuovere il territorio della Costa dei Trabocchi, sempre piÃ¹ punto di riferimento per il turismo sportivo e per gli eventi legati al mare.

Lâ€™iniziativa Ã¨ aperta al pubblico e si propone di coinvolgere cittadini, turisti e appassionati, offrendo due giornate allâ€™insegna dello sport, dello spettacolo e della valorizzazione delle eccellenze locali.



