Emodinamica chiusa a Termoli e 'chimera' a Vasto: "Con un semplice accordo si potevano servire due territori"

La chiusura del reparto di Emodinamica presso l'Ospedale "San Timoteo" di Termoli prevista dal Piano Operativo Sanitario della Regione Molise rappresenta un duro colpo per le popolazioni del basso Molise ma anche per quelle del Vastese.

Crollano, emblematicamente insieme al ponte sul Trigno, cosÃ¬ le speranze di poter attivare un piano collaborativo di frontiera tra l'Ospedale di Termoli e quello di Vasto per l'utilizzo di quella fondamentale apparecchiatura.

Con un semplice accordo tra le due regioni consorelle si sarebbe potuto, come abbiamo sempre auspicato, ottimizzare l'assistenza sanitaria risparmiando tante risorse. Forse si potrebbe ancora, ma i direttori generali, i presidenti delle regioni, i sindaci che fanno?

Peppino Tagliente, presidente Associazione San Michele