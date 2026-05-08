'RATI immagina il futuro' in memoria di Giovanni Di Fonzo, seconda edizione nel vivo

Dall'Ufficio Stampa dell'Associazione RATI - Rete di Abruzzesi per il Talento e l'Innovazione - riceviamo e pubblichiamo.

Siamo lieti di annunciare la presentazione dei progetti finalisti e la premiazione della seconda edizione del Premio regionale “RATI immagina il futuro”, dedicato alla memoria di Giovanni Di Fonzo, che si terranno il 16 maggio alle ore 9.30 presso il Palazzo degli Studi di Lanciano (Corso Trento e Trieste, 72), con il patrocinio del Comune di Lanciano.

Dopo il successo dell’edizione 2025, anche quest’anno i progetti affrontano numerose tematiche, spaziando tra i diversi ambiti della sostenibilità ambientale, sociale e urbana, con l’obiettivo di migliorare la comunità locale a partire dall’individuazione di problematiche concrete nei rispettivi territori e dalla proposta di soluzioni innovative.

Saranno presentati i progetti finalisti per ciascuna delle due categorie:

Classi terze e quarte delle Scuole Secondarie di Secondo Grado;

Classi quinte delle Scuole Secondarie di Secondo Grado e classi prime e seconde degli Istituti Tecnologici Superiori – ITS Academy.

I premi consistono in una somma di denaro da spendere per l’acquisto di beni e servizi per la formazione degli studenti coerente con il progetto presentato. Eccoli in dettaglio:

Miglior progetto Classi terze e quarte delle Scuole Secondarie di Secondo Grado

1°Classificato: € 1000; 2°Classificato: € 800; 3°Classificato: € 500.

Classi quinte delle Scuole Secondarie di Secondo Grado e delle Classi prime e seconde degli Istituti Tecnologici Superiori (ITS Academy)

1°Classificato: € 1000; 2°Classificato: € 800; 3°Classificato: € 500.

A questi premi si aggiungono tre premi speciali: per la Comunicazione, per la Sostenibilità ambientale, per l’Innovazione Tecnologica.