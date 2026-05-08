Coppa del Mondo di paraciclismo in Abruzzo, le prime gare

Si è aperta a Montesilvano la tappa di Coppa del Mondo di paraciclismo, con le prime 14 gare a cronometro che hanno inaugurato il programma. La manifestazione proseguirà con altre prove a crono, mentre sabato e domenica saranno dedicati alle competizioni in linea.

Emozioni nel ricordo di Alex Zanardi, simbolo dello sport paralimpico: all’interno dell’area della manifestazione è infatti esposta la sua handbike e, ad ogni apertura di giornata, viene osservato un minuto di silenzio in sua memoria. Presente anche un maxi schermo con una foto dell’atleta in maglia azzurra mentre festeggia una medaglia, accompagnata dalla scritta “Sempre con noi”. Nel pomeriggio è arrivata anche la moglie del campione appena scomparso, Daniela Manni.

Alla Coppa del Mondo si sono iscritti complessivamente circa 500 atleti e decine di Nazionali provenienti da tutti i continenti, confermando l’Abruzzo come punto di riferimento internazionale per il grande sport paralimpico.

Oggi ai nastri di partenza 150 atleti, su handbike e tricicli, che si sono dati battaglia su un circuito di 8,6 chilometri.

Quattro le medaglie per l’Italia del ct Pierpaolo Addesi: un oro (Fabrizio Cornegliani, campione paralimpico in carica); un argento (Roberta Amadeo); due bronzi (Ana Maria Vitelaru e Davide Cortini).

Si è aperta a Montesilvano la tappa di Coppa del Mondo di paraciclismo, con le prime 14 gare a cronometro che hanno inaugurato il programma. La manifestazione proseguirà con altre prove a crono, mentre sabato e domenica saranno dedicati alle competizioni in linea. Emozioni nel ricordo di Alex Zanardi, simbolo dello sport paralimpico: all’interno dell’area della manifestazione è infatti esposta la sua handbike e, ad ogni apertura di giornata, viene osservato un minuto di silenzio in sua memoria. Presente anche un maxi schermo con una foto dell’atleta in maglia azzurra mentre festeggia una medaglia, accompagnata dalla scritta “Sempre con noi”. Nel pomeriggio è arrivata anche la moglie del campione appena scomparso, Daniela Manni. Alla Coppa del Mondo si sono iscritti complessivamente circa 500 atleti e decine di Nazionali provenienti da tutti i continenti, confermando l’Abruzzo come punto di riferimento internazionale per il grande sport paralimpico. Oggi ai nastri di partenza 150 atleti, su handbike e tricicli, che si sono dati battaglia su un circuito di 8,6 chilometri. Quattro le medaglie per l’Italia del ct Pierpaolo Addesi: un oro (Fabrizio Cornegliani, campione paralimpico in carica); un argento (Roberta Amadeo); due bronzi (Ana Maria Vitelaru e Davide Cortini).