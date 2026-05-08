Cantori del Golfo, tutto pronto per l’operetta “Mariarosa” di Tinari e Stivaletta

Il Maestro Nicolamaria Stivaletta, direttore e fondatore del gruppo folk “I Cantori del Golfo”, scomparso nel 2024, ha lasciato tra le sue composizioni inedite, anche l’operetta “Mariarosa”, su testo del corista paroliere Giovanni Tinari.

L'associazione “I Cantori del Golfo”, ora presieduta dal tenore Franco Carlucci, ha voluto allestire l’originale operetta abruzzese e proporla in ben quattro appuntamenti: il 23 maggio al Teatro della Chiesa di Santa Maria del Sabato Santo; il 24 maggio al Teatro Rossetti; l’11 e il 12 agosto all’Arena “Ennio Morricone”.

La regia è stata affidata a Rossana Avolio, la direzione del coro a Lucia Leccisi, la preparazione dei solisti al soprano Imma Iovine e al tenore Franco Carlucci. Tra i protagonisti spuntano i nomi di Cecilia Romilio e Nicola Andrea De Nicolis. Partner del progetto l’associazione “Amici della Musica” presieduta da Mirella La Verghetta che riveste il ruolo anche di pianista dell’operetta.

La realizzazione del progetto è stata possibile grazie al contributo della Fondazione “N.D. Luisa Altruda Muzii” presieduta da Filippo Pietrocola. Sponsor, la Banca Popolare Pugliese e la ditta Di Fonzo Viaggi. Sostegno da parte dell’Amministrazione comunale di Vasto, del Consiglio regionale dell’Abruzzo. Collaborazione dell’Associazione Italiana Giovani per l’Unesco-Abruzzo.

C’è quindi grande attesa per questa premiere dell’operetta Mariarosa del M° Stivaletta: l’evento è stato presentato come uno spettacolo spumeggiante, vivace e allegro, tra piacevoli sonorità della nostra musica folk e divertenti scene di vita quotidiana.

Acquisto dei biglietti in prevendita contattando il numero 338-3759790