Si rinnova a Furci la Festa dei Miracoli del Beato Angelo e di San Nicola

In questi giorni la comunità di Furci si appresta a vivere la tradizionale ricorrenza legata alla Festa dei Miracoli del Beato Angelo e San Nicola.
Giovedì 7 maggio:
Ore 18.30: Inizio Novenario nella Chiesa Parrocchiale;
Ore 19: Celebrazione Eucaristica. A seguire Benedizione dei pellegrini in partenza per Bari;
Mercoledì 13 maggio:
Ore 18.30 Casa del Beato Angelo: Novenario ai Santi Nicola e Angelo;
Ore 19: Santa Messa;
Giovedì 14 maggio:
Dalle ore 9.30 in Santuario: Incontri personali con Don Fulvio Di Fulvio;
Ore 18.30: Novenario ai Santi Nicola e Angelo;
Ore 19: Santa Messa in Santuario presieduta da Don Fulvio Di Fulvio con preghiera di liberazione e guarigione;
Ore 21 in Santuario: Inizio seminario di Vita Nuova “Dio è Amore” con Don Fulvio Di Fulvio;
Sabato 16 maggio - Antica Festa di San Nicola:
Ore 18.30 in Santuario: Chiusura del Novenario;
Ore 19 : Santa Messa prefestiva della Solennità dell'Ascensione del Signore;
Domenica 17 maggio - Festa dei Miracoli del Beato Angelo:
Ore 8: Apertura della festa con fuochi pirotecnici e giro della banda cittadina per le vie del paese;
Ore 9: Santa Messa in Santuario (ad ogni celebrazione ci sarà il rito di benedizione delle arance);
Ore 11: Solenne Pontificale nella Chiesa Parrocchiale presieduta da Padre Pasquale Cormio - Priore della Comunità Agostiniana a Roma e Rettore della Basilica di Sant'Agostino in Campo Marzio. A seguire processione cittadina;
Ore 18: Celebrazione della Santa Messa nella Chiesa Parrocchiale;
Ore 19: Celebrazione della Santa Messa in Santuario a conclusione delle Feste e ringraziamento al Beato Angelo e a San Nicola;
Ore 21.30 in P.za Umberto I: Concerto Calandagruppo Pizzica e Stornelli;
Ore 23.30: Fuochi Pirotecnici
A cura del Parroco e Rettore del Santuario Don Angelo Di Prinzio e del Comitato Feste 2026