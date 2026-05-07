Nuova rete tra Ricoclaun e il TFM di San Salvo

La Ricoclaun ODV esprime un sentito ringraziamento al CENTRO MEDICO TFM di San Salvo per la generosa donazione di 1.000 euro destinata a sostenere il progetto Podcast, che l’associazione sta portando avanti a favore dei bambini ricoverati, in occasione dei quaranta anni di attività.

Un gesto concreto e prezioso, che conferma l’importanza di creare una rete solidale tra realtà diverse del territorio: associazioni, strutture sanitarie, scuole, famiglie, adulti e cittadini uniti da un unico obiettivo, quello di donare momenti di leggerezza, compagnia e sollievo ai bambini durante la degenza ospedaliera.

Il progetto Podcast Ricoclaun nasce proprio con questa finalità: offrire ai piccoli pazienti della Pediatria di Vasto storie, racconti, poesie e filastrocche da ascoltare, capaci di regalare un sorriso, un momento di distrazione, una carezza sonora nei giorni più delicati del ricovero.

“Sostenere un progetto come questo significa credere in una cura che non si ferma solo all’aspetto sanitario, ma guarda anche al benessere emotivo dei bambini e delle loro famiglie”, dichiara il dott. Michele Silla, uno dei soci del TFM. “Come realtà sanitaria del territorio, anche per onorare la ricorrenza dei nostri 40 anni di attività, siamo felici di poter contribuire a un’iniziativa che porta vicinanza, ascolto e un po’ di serenità nelle stanze della Pediatria. La collaborazione con Ricoclaun rappresenta per noi un’occasione importante per essere concretamente accanto ai più piccoli”.

“In queste settimane”, informa la presidente Rosaria Spagnuolo, “sono arrivati alla Ricoclaun tanti materiali da parte di scuole primarie, scuole secondarie di primo e secondo grado, adulti e cittadini che hanno voluto contribuire con creatività, fantasia e grande sensibilità al nostro progetto. I testi più belli, divertenti e significativi li stiamo registrando e saranno caricati sul canale YouTube della Ricoclaun, trasformati in QR code e collocati nelle stanze della Pediatria di Vasto e nel Poliambulatorio Tfm di San Salvo. In questo modo i bambini e le loro famiglie potranno ascoltare facilmente i podcast attraverso un semplice smartphone, vivendo un piccolo momento di serenità, allegria e compagnia.

Ringraziamo di cuore il CENTRO MEDICO TFM di San Salvo per aver creduto in questo progetto e per aver scelto di sostenerlo concretamente. Ogni donazione, ogni racconto, ogni voce registrata diventa parte di una grande rete di cura, attenzione e umanità. Quando il territorio si unisce, anche un piccolo gesto può trasformarsi in un grande sorriso per un bambino ricoverato”.

La Ricoclaun invita chiunque desideri partecipare ancora al progetto Podcast a inviare racconti, poesie, filastrocche, testi divertenti e simpatici all’indirizzo email ricoclaun@gmail.com.

A volte basta davvero poco per essere vicini a un bambino: una storia letta con il cuore, una filastrocca buffa, una voce gentile che arriva nella stanza d’ospedale e porta con sé un po’ di compagnia. Ogni contributo potrà diventare un piccolo dono di tenerezza, capace di alleggerire l’attesa, colorare un momento difficile e far sentire i bambini e le loro famiglie meno soli.

La Ricoclaun continuerà a seminare sorrisi, con la certezza che quando il territorio si unisce con generosità, la cura diventa anche ascolto, fantasia, presenza e amore.