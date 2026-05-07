Centro storico San Salvo, ulteriori 2,5 milioni di euro di fondi per la riqualificazione

Un finanziamento di 2,5 milioni di euro destinato alla riqualificazione del Centro Storico – “Via Roma”, tratto Via Cavour – 1° Lotto.

Ne comunica l'ottenimento, in una nota, l'Amministrazione comunale di San Salvo.

"L’intervento - si evidenzia -, progettato dall’architetto Davide Longhi con fondi progettazione, rappresenta un passo decisivo per il rilancio del centro cittadino e consentirà di migliorare sicurezza, decoro urbano e fruibilità degli spazi pubblici, valorizzando al tempo stesso il patrimonio storico e architettonico della città.

Con questo ulteriore finanziamento salgono a circa 6,5 milioni di euro le risorse complessivamente ottenute e programmate per il centro storico, a conferma della visione strategica e del grande lavoro di pianificazione amministrativa portato avanti negli anni. Un investimento senza precedenti che punta a restituire centralità, attrattività e nuove opportunità di sviluppo al cuore della città.

Il progetto si inserisce infatti in un più ampio programma di rigenerazione urbana già avviato dall’Amministrazione comunale, in continuità con il lavoro amministrativo portato avanti negli anni precedenti dall’allora sindaco Tiziana Magnacca, e comprende anche i nuovi parcheggi di Piazza Artese e ulteriori interventi di riqualificazione urbana, con l’obiettivo di rendere il centro storico sempre più vivibile, accessibile e funzionale per cittadini, attività commerciali e visitatori. L’Amministrazione seguirà ora tutte le fasi operative necessarie per avviare rapidamente i lavori e garantire la realizzazione dell’opera".

“Si tratta di un risultato storico e di grande importanza per la nostra comunità - dichiara il sindaco Emanuela De Nicolis - Questo finanziamento ci permetterà di restituire decoro, sicurezza e nuove opportunità di sviluppo a una delle aree più significative della città. Il fatto di aver già ottenuto complessivamente circa 6,5 milioni di euro per il centro storico dimostra la concretezza e la qualità del lavoro svolto”.

“È un intervento molto atteso che punta a rendere il centro storico più vivibile, sicuro e attrattivo per cittadini, attività commerciali e visitatori - aggiunge l’assessore ai Lavori Pubblici Elisa Marinelli -. Questo finanziamento conferma la qualità della programmazione messa in campo negli anni e la continuità di un percorso amministrativo costruito nel tempo per la valorizzazione del centro cittadino”.