Scuola 'Paolucci' di Vasto campione regionale di calcio a 5 misto studentesco

La Scuola Secondaria di Primo Grado “R. Paolucci” di Vasto festeggia il titolo regionale di Calcio a 5 misto, conquistato con grinta e determinazione dalla classe 3F. Un traguardo che garantisce ai giovani atleti l’accesso diretto alle Finali Nazionali che si terranno a Roma dal 26 al 29 maggio.

Il successo è arrivato al termine di una finale tiratissima contro l’Istituto Comprensivo di Atri. Dopo che i tempi regolamentari si erano conclusi con un sofferto pareggio per 4-4 – punteggio blindato anche grazie alle prodezze spettacolari dei portieri vastesi – la sfida si è decisa ai calci di rigore. Dal dischetto, i ragazzi e le ragazze della ‘Paolucci’ hanno mantenuto la freddezza necessaria, chiudendo il match sul definitivo 6-5. In precedenza, la squadra aveva superato in semifinale l’I.C. Pescara 9 con un altrettanto combattuto 4-3, dimostrando grande tenacia.

I campioni della 3F si aggiungono alle ragazze del nuoto e a Belforte: una spedizione vastese d’eccellenza che porta alto il nome della “Paolucci” e rende orgogliosa l’intera comunità vastese. Un successo che nasce dal lavoro corale di studenti e docenti, sotto la guida esperta e appassionata dei professori Giovanni Longhi e Luigi Spadaccini. Anche la dirigente scolastica, la prof.ssa Eufrasia Fonzo, ha espresso grande soddisfazione, sottolineando come la tenacia e la lealtà mostrate in campo siano la prova che lo sport è un pilastro essenziale per la crescita dei nostri ragazzi.

Il prossimo appuntamento è a fine maggio: forza ‘Paolucci’, Roma ci aspetta!



