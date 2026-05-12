Le Radici il nuovo tema di “A Voce Alta”

Le radici come memoria, identità e futuro. Sarà questo il tema al centro del nuovo appuntamento di “A Voce Alta”, il format ideato per riportare il confronto pubblico al valore autentico dell’ascolto e della riflessione condivisa.

La nuova puntata si terrà giovedì 14 maggio alle ore 21 al Teatro del Centro Culturale Aldo Moro di San Salvo e proporrà un viaggio attraverso storie personali, esperienze professionali e visioni del territorio, accomunate da un unico filo conduttore: il rapporto profondo con le proprie radici.

Sul palco, insieme ai conduttori Antonia Schiavarelli e Antonio Cilli, si alterneranno ospiti provenienti da mondi diversi ma legati dalla volontà di raccontare ciò che costruisce l’identità di una comunità.

Interverrà Maria Amato, primario del reparto di Radiologia dell’ospedale San Pio di Vasto, che offrirà una riflessione sul valore umano della cura e sul legame tra professione, territorio e persone. Davide Aquilano, archeologo e presidente di Italia Nostra – sezione del Vastese, accompagnerà il pubblico in una riflessione sulla memoria storica e culturale, sul patrimonio da custodire e sull’importanza di conoscere il passato per comprendere il presente. Spazio anche all’arte con Giuseppe Colangelo, scultore e insegnante del Liceo Artistico Pantini Pudente di Vasto, da sempre profondamente legato alla Vallata del Trigno e ai luoghi delle aree interne del Vastese, che porterà il proprio sguardo sul valore delle tradizioni e dell’espressione artistica come custodia dell’identità. A completare il parterre Lara Molino, cantautrice e musicoterapista, che attraverso la musica racconterà il rapporto tra emozioni, memoria e appartenenza, offrendo al pubblico momenti di intensa suggestione.

“A Voce Alta” continua così il suo percorso di dialogo aperto con il territorio, affrontando temi che parlano alla comunità e mettendo al centro persone, esperienze e idee. Un’occasione per fermarsi ad ascoltare, riflettere e ritrovare, insieme, il significato più profondo delle proprie radici.