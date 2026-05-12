Nuovo servizio di raccolta differenziata con 'Ecolan' a San Salvo al via dal 18 maggio

L’Amministrazione comunale di San Salvo informa la cittadinanza che da lunedì 18 maggio 2026 prenderà ufficialmente il via il nuovo servizio di raccolta differenziata “porta a porta” gestito da Ecolan S.p.A.

Ieri si è svolto il primo di una serie di incontri pubblici promossi da Ecolan S.p.A. insieme al Comune di San Salvo per illustrare ai cittadini le nuove modalità di raccolta e i servizi di igiene urbana previsti dal nuovo progetto ambientale.

Durante l’incontro sono state presentate le metodologie del nuovo servizio, l’importanza di incrementare la qualità della raccolta differenziata e il valore di un cambiamento finalizzato a rendere San Salvo una città sempre più pulita, moderna e sostenibile.

Presenti il sindaco Emanuela De Nicolis, l’assessore alla Manutenzione e all'Ambiente Tony Faga e il presidente di Ecolan S.p.A. Massimo Ranieri.

Prossimi appuntamenti informativi

Giovedì 14 maggio – ore 18:00

Sala Leone Balduzzi

Corso Umberto I – San Salvo

Venerdì 15 maggio

Piazza Papa Giovanni XXIII

Nel corso della giornata verrà inoltre presentato il nuovo parco mezzi composto da veicoli ecologici e tecnologicamente avanzati destinati al servizio di raccolta rifiuti urbani.

L’Amministrazione comunale invita tutti i cittadini a partecipare agli incontri pubblici per conoscere nel dettaglio il funzionamento del nuovo servizio e contribuire attivamente alla tutela dell’ambiente e al decoro urbano della città.

Si comunica inoltre che i calendari della raccolta differenziata, completi di tutte le spiegazioni relative ai conferimenti, verranno consegnati presso le abitazioni dei cittadini.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito ufficiale di Ecolan S.p.A. oppure contattare il Numero Verde: 800 020 229 (attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 13:30)