'Sotto lo stesso cielo', una performance tra immagine, voce e corpo

Domenica 17 maggio, alle ore 19:00, presso il Teatro Madonna dell’Asilo di Vasto, andrà in scena Sotto lo stesso cielo, una performance ideata e diretta da Giorgia Berardi e Michele Di Spalatro.

Il progetto nasce dall’incontro tra linguaggi diversi — cinema, parola e movimento scenico — e si sviluppa come un’esperienza immersiva che attraversa il tema della solitudine contemporanea e del senso di invisibilità nelle relazioni.

Lo spettacolo si apre con la proiezione di un cortometraggio originale, con musiche di Angelo Marrone, a cui segue una composizione scenica che coinvolge gli allievi dell’Accademia del Grido in un lavoro corale tra voce e corpo. Il percorso si completa con una performance di movimento che traduce fisicamente le tensioni emerse, costruendo un dialogo continuo tra immagine, presenza e assenza.

Sotto lo stesso cielo non è una narrazione lineare, ma un attraversamento: uno spazio in cui frammenti di pensiero, gesti e silenzi si intrecciano, restituendo allo spettatore un’esperienza sospesa e aperta.