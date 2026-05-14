Premio 'Mario Molino', si svolge la 41^ edizione

Si tiene nellâ€™aula magna dellâ€™Istituto di Istruzione Superiore â€˜Enrico Matteiâ€™ di Vasto, la 41^ edizione del Premio Mario Molino, promosso in ricordo del professionista e docente vastese dalla famiglia Molino in collaborazione con i Lions Club Vasto Adriatica Vittoria Colonna e Vasto Host e lâ€™Istituto di Istruzione Superiore â€˜Palizzi â€“ Matteiâ€™ di Vasto.

Lâ€™edizione del 2026 gode del patrocinio di Confindustria Medio Adriatico Chieti â€“ Pescara â€“ Teramo e del Comune di Vasto.

Anche questâ€™anno punti nodali dellâ€™evento, in programma dalle 10,30 di giovedÃ¬ 14 maggio, che vedrÃ la illustre partecipazione del Governatore del Distretto Lions 108 A Romagna â€“ Marche â€“ Abruzzo - Molise Stefano Maggiani, saranno il ricordo dellâ€™Ing. Mario Molino e la donazione di una strumentazione didattica allâ€™istituto di cui Ã¨ stato stimato docente.

Come ogni anno i promotori dedicheranno un momento importante al confronto tra i ragazzi dell'Istituto e il mondo del lavoro presente e futuro, una riflessione che sarÃ possibile grazie al dialogo tra Massimiliano Iocco, fondatore e general manager di Iocco Srl, presidente sezione Meccatronica di Confindustria Medio Adriatico, componente il gruppo tecnico â€˜Open Innovationâ€™ di Confindustria nazionale, e Giammaria De Paulis, vice presidente nazionale di Piccola Industria di Confindustria, fondatore di Cykel Software, docente universitario e divulgatore scientifico. Tema del dialogo â€˜Il futuro non si aspetta, si costruisce. Tecnologia, Industria e Competenze: il lavoro di domani spiegato oggi.â€™

Presenzieranno autoritÃ lionistiche, civili e imprenditoriali.