Buona la prima per il Città di San Salvo: centrati i play off

Traguardo play off raggiunto dal Città di San Salvo, squadra alla sua prima esperienza, partecipante al Girone di Vasto del Campionato di Terza Categoria di calcio.

La qualificazione agli spareggi per il salto di categoria è risultata ufficiale al termine dell'ultima partita della stagione regolare, il derby con il San Salvo Marina andato in scena domenica scorsa sul rettangolo verde del Vito Tomeo di via Stingi, partita vinta con un netto 5-0.

Il Città di San Salvo, guidato dall'allenatore Massimiliano Marra, si è classificato al terzo posto, a quota 54 punti, con un bilancio di 17 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte nelle 24 gare affrontate. A conquistare il primo posto, con la promozione in Seconda Categoria, è stata la squadra Lupi Marini di Torino di Sangro (62 punti), con una lunghezza di vantaggio sul Castel Frentano.

A giocare i play off saranno Castel Frentano e Città di San Salvo, seconda e terza del girone, e Treglio, quarto in classifica.

Il commento del team sansalvese: “Play off raggiunti! Al nostro primo anno di vita obiettivo centrato grazie al lavoro, alla grinta e a un grande gruppo che non ha mai mollato! E non finisce qui… arriva anche la Coppa Disciplina. Un riconoscimento che vale tanto, perché racconta rispetto, correttezza e vero spirito di squadra dentro e fuori dal campo. Orgogliosi di questo percorso… avanti così!”