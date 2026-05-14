Sport, inclusione e condivisione nelle gare Fisdir a San Salvo

Grande partecipazione, nella giornata di domenica alla Piscina dello Sport Village di San Salvo, per le gare interregionali FISDIR-Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali che hanno visto protagonisti tantissimi atleti, in una giornata allâ€™insegna dello sport, dellâ€™inclusione e della condivisione.

Un evento emozionante, capace di unire agonismo, entusiasmo e valori autentici, grazie anche al grande lavoro degli organizzatori, delle famiglie, dei tecnici e dei volontari presenti.

A coordinare la manifestazione la locale organizzazione sportiva capitanata da Gianmichele Fidelibus.

Alla manifestazione ha preso parte, in rappresentanza del Comune di San Salvo, lâ€™assessore alle Politiche sociali Gianmarco Travaglini, che ha portato i saluti del sindaco Emanuela De Nicolis, sottolineando come lo sport rappresenti uno straordinario strumento di crescita personale, integrazione e partecipazione sociale.

Manifestazioni come questa dimostrano quanto sia importante continuare a investire nello sport inclusivo, capace di abbattere barriere, creare relazioni e valorizzare le capacitÃ di ogni atleta. San Salvo Ã¨ orgogliosa di ospitare eventi che promuovono valori cosÃ¬ importanti per tutta la comunitÃ .