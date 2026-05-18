Lions Club San Salvo, Istituto Comprensivo “Gianni Rodari” e Polizia Postale insieme per educare i giovani a un uso consapevole della rete

Il Lions Club San Salvo, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo “Gianni Rodari” di San Salvo e con il supporto della Polizia Postale – Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica Abruzzo, promuove l’incontro dal titolo “Internet: opportunità e rischi”, inserito nel progetto Legalità e Cittadinanza.

L’evento si terrà martedì 19 maggio dalle ore 9.30 presso la Palestra di Via Verdi a San Salvo e coinvolgerà gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Rodari.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di sensibilizzare i più giovani a un utilizzo corretto, responsabile e consapevole del web e dei social network, affrontando temi di grande attualità come la sicurezza online, il cyberbullismo, la tutela della privacy, i rischi della rete e il rispetto delle regole nel mondo digitale.

Grazie alla partecipazione degli esperti della Polizia Postale, gli studenti avranno l’opportunità di confrontarsi direttamente con professionisti impegnati quotidianamente nella prevenzione dei reati informatici e nella tutela dei minori online.

Il presidente del Lions Club San Salvo, Virginio Di Pierro, dichiara: “Viviamo in un’epoca in cui internet rappresenta una straordinaria opportunità di crescita, conoscenza e comunicazione, ma è fondamentale accompagnare i ragazzi verso un utilizzo corretto e sicuro degli strumenti digitali. Come Lions Club sentiamo il dovere di promuovere momenti di formazione e sensibilizzazione che aiutino le nuove generazioni a diventare cittadini digitali consapevoli e responsabili. Ringraziamo l’Istituto Rodari e la Polizia Postale per la preziosa collaborazione.”

Il dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo “Gianni Rodari”, Vincenzo Parente, sottolinea: “La scuola ha il compito non solo di trasmettere conoscenze, ma anche di educare i giovani alla cittadinanza attiva e responsabile. Oggi questo significa anche fornire agli studenti strumenti per comprendere i rischi e le potenzialità del mondo digitale. La collaborazione con il Lions Club San Salvo e con la Polizia Postale rappresenta un’importante occasione educativa per i nostri ragazzi e un segnale concreto di attenzione verso il loro futuro.”

L’incontro si inserisce nelle attività di servizio del Lions Club International dedicate alla promozione della legalità, della sicurezza e della crescita culturale delle comunità locali, con particolare attenzione alle nuove generazioni.