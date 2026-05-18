L’Istituto Omnicomprensivo “Mattioli – D’Acquisto” di San Salvo conquista il secondo premio al concorso regionale “RATI Immagina il Futuro”

Importante riconoscimento per l’Istituto Omnicomprensivo “R. Mattioli – S. D’Acquisto” di San Salvo che ha conquistato il secondo posto alla seconda edizione del Premio regionale “RATI Immagina il Futuro”, promosso dall’Associazione RATI – Rete di Abruzzesi per il Talento e l’Innovazione e dedicato alla memoria di Giovanni Di Fonzo.

La cerimonia di presentazione dei progetti finalisti e di premiazione si è svolta il 16 maggio presso il Palazzo degli Studi di Lanciano, alla presenza delle scuole partecipanti provenienti da tutta la regione Abruzzo.

L’istituto sansalvese si è distinto con il progetto dal titolo “The Right to be Heard: diamo voce a chi non ne ha”, dedicato ai temi della sostenibilità sociale, dell’inclusione e della partecipazione attiva dei giovani nella comunità.

A ritirare il premio, in rappresentanza dell’istituto, sono stati gli studenti Davide Cocco, Mattia D’Ascenzo ed Ennio Giovanni Di Pierro, accompagnati dalla docente Michela Salcuni.

Per il prestigioso secondo posto, l’istituto ha ricevuto un premio in denaro di 800 euro, destinato all’acquisto di beni e servizi per la formazione degli studenti, in linea con gli obiettivi del progetto presentato.

Grande soddisfazione è stata espressa dalla dirigente scolastica Annarosa Costantini: “Questo importante riconoscimento premia l’impegno, la creatività e la sensibilità dei nostri studenti, capaci di affrontare temi di grande attualità con spirito critico e propositivo. Ringrazio i ragazzi e i docenti che hanno lavorato con entusiasmo e competenza, dimostrando ancora una volta quanto la scuola possa essere luogo di crescita, innovazione e cittadinanza attiva".

Il Premio “RATI Immagina il Futuro” nasce con l’obiettivo di valorizzare idee innovative e sostenibili elaborate dagli studenti delle scuole secondarie e degli ITS Academy, incentivando progetti capaci di migliorare concretamente il territorio e la qualità della vita delle comunità locali.