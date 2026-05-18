Bozzy Bró Dance & Fit Academy Vasto grande protagonista alla Royal Caribe Dance Cup

La Bozzy Bró Dance & Fit Academy Vasto ha partecipato alla quinta tappa del circuito Royal Caribe Dance Cup organizzato da A.S.C. Danza e MSP Italia a Roma, conquistando importanti traguardi!
Primo posto per il gruppo Urban Flow della maestra Pamela Pavia, che ha emozionato il pubblico con una straordinaria esibizione.
Inoltre, la stessa maestra si è classificata ancora sul podio con un meritatissimo secondo posto nella categoria più alta, l’Assolo Show Bachata Classe AS.
Un ringraziamento speciale ai maestri Davide Bozzelli e Nicola Bozzelli, fondatori della scuola, per l’impegno, la passione e il supporto continuo.
“Orgogliosi di questo splendido percorso… avanti così!”, commentano dal team vastese.