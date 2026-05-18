Daniel Zaccaro porta a Vasto la sua storia di rinascita

Si terrà martedì 19 maggio dalle ore 10 alle ore 13, al PalaBCC di Vasto, “La rinascita di Daniel Zaccaro”, evento gratuito - sponsorizzato da Vasto Basket e Aqualand del Vasto - che si inserisce nell'ambito del progetto “Alleniamoci al rispetto”, nato in seno al Protocollo d’intesa contro la violenza stipulato dall’Associazione Emily Abruzzo con Enti, Scuole, Comuni, Ordini professionali e Associazioni del territorio del vastese.

Ospite d'eccezione Daniel Zaccaro, protagonista del libro di Andrea Franzoso “Ero un bullo” (DeAgostini Editore), che racconterà a oltre 1000 studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado di Vasto e zone limitrofe, la sua storia di riscatto e rinascita.

“Ospitare a Vasto la testimonianza di Daniel Zaccaro rappresenta un momento di straordinario valore educativo e umano per l'intera comunità, e in particolare per tutti i ragazzi che parteciperanno al dialogo con questo testimone d'eccezione.” ha dichiarato la Prof.ssa Teresa Maria Di Santo, Presidente dell’Associazione Emily Abruzzo e del Premio Letterario Emily “I mille volti della violenza” nonché referente per il bullismo e cyberbullismo dell’l’I.I.S. Palizzi-Mattei, scuola capofila del Progetto “Sarà un'occasione in più per dimostrare ai ragazzi che la vera forza non risiede nell’illegalità o nella sopraffazione dell’altro ma nel coraggio di guardarsi dentro, di cambiare rotta e di allenarsi, giorno dopo giorno, al rispetto di se stessi e degli altri.”

Presentato dalla giornalista Paola Cerella, l'evento sarà aperto dai saluti delle Istituzioni e dei Dirigenti scolastici degli Istituti partecipanti per poi dare spazio alla viva voce di Zaccaro che successivamente potrà instaurare con gli studenti un dialogo aperto alla riflessione sui temi legati a bullismo, cyberbullismo, rispetto, empatia.

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.