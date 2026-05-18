"Quando il cielo si apre", la Veglia di Pentecoste nella Chiesa della Madonna delle Grazie a San Salvo

La Veglia di Pentecoste non è una semplice celebrazione: è la notte in cui tutto incomincia, la notte in cui lo Spirito Santo scende sulla Chiesa per rinnovarla, guarirla, incendiarla di gioia e missione.

Partecipare significa lasciarsi toccare da una forza che non e' solo simbolica, ma profondamente reale, come ricordano gli Atti Degli Apostoli: “Tutti furono colmati di Spirito Santo”.

A San Salvo, questa esperienza prende forma sabato 23 maggio 2026 alle ore 20.30 nella Chiesa della Madonna delle Grazie, in una veglia preparata con cura, preghiera e desiderio di comunione.

Perché venire alla Veglia di Pentecoste:

1 Perché é una delle celebrazioni più antiche e potenti della Chiesa. Fonti autorevoli come il Catechismo della Chiesa Cattolica (n. 731 - 732) ricordano che Pentecoste e' la manifestazione della Chiesa, il momento in cui Dio effonde il suo Spirito e inaugurano la missione cristiana. Non e' un anniversario, ma un evento che si rinnova.

2 Perché lo Spirito Santo cambia la vita. La tradizione spirituale, da Sant'Agostino a Papa Francesco, sottolinea che lo Spirito: Consola, Illumina, dà coraggio, apre strade nuove, unisce ciò che e' disperso.

Partecipare alla Veglia significa mettersi in ascolto di ciò che Dio vuole fare oggi nella nostra vita.

3 Perché la comunità cresce quando prega insieme. Pentecoste e' la festa dell'unità: uomini e donne diversi, lingue diverse, cuori diversi…eppure un solo Spirito.

La Veglia di San Salvo sarà un momento di preghiera, canto, parola, invocazione e fraternità, sostenuto anche dalla presenza del Rinnovamento nello Spirito e del cammino biblico de la Bibbia in briciole.

4 Perché abbiamo bisogno di luce. Viviamo tempi complessi, veloci, spesso confusi. Pentecoste e' la risposta: una luce che non abbaglia, ma guida; un fuoco che non brucia, ma scalda, un vento che non distrugge, ma apre orizzonti.

Cosa vivremo nella Veglia:

Ascolto della Parola che racconta la nascita della Chiesa.

Invocazione dello Spirito Santo con canti e preghiere.

Momenti di silenzio e adorazione.

Preghiera comunitaria.

Un clima di accoglienza e fraternità che fa sentire ogniuno parte di una storia più grande.

Un invito personale. Se senti che ti manca pace vieni. Se cerchi una direzione, vieni. Se vuoi ringraziare vieni. Se desideri che la tua fede si riaccenda, vieni.

Unisciti alla comunità di San Salvo. La Chiesa della Madonna delle Grazie aprirà le sue porte per accogliere chiunque desideri vivere una notte diversa, intensa, luminosa. Non è un evento per pochi, ma per tutti: famiglie, giovani, adulti, bambini, credenti e cercatori.