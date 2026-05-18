Associazione Italiana Otorinolaringoiatri Liberi Professionisti (AIOLP), Carlo De Luca confermato presidente

Sabato 16 maggio a Roma si Ã¨ svolta lâ€™Assemblea ordinaria dellâ€™Associazione Italiana Otorinolaringoiatri Liberi Professionisti (AIOLP), convocata per il rinnovo delle cariche sociali.
Al termine delle votazioni, Ã¨ stato riconfermato alla Presidenza nazionale il Dott. Carlo De Luca insieme ad alcuni Consiglieri uscenti, con lâ€™ingresso di nuove colleghe e nuovi colleghi nel Consiglio Direttivo, a testimonianza di un equilibrio tra continuitÃ e rinnovamento.
Il riconoscimento ricevuto rappresenta un importante segnale di fiducia e conferma dellâ€™impegno svolto con costanza, serietÃ e senso di responsabilitÃ .
La fase che si apre sarÃ orientata al rafforzamento della trasparenza, allo sviluppo della crescita scientifica e al consolidamento della collaborazione tra tutte le componenti della disciplina.
Un obiettivo centrale sarÃ il potenziamento del dialogo tra le SocietÃ Scientifiche e la valorizzazione di tutte le realtÃ professionali, dalla libera professione allâ€™ambito universitario e ospedaliero.
Al Presidente Ã¨ tutti i Consiglieri eletti vanno i piÃ¹ sinceri auguri di buon lavoro, con lâ€™auspicio di un percorso condiviso fondato su unitÃ , responsabilitÃ e visione comune.