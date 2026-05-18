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Associazione Italiana Otorinolaringoiatri Liberi Professionisti (AIOLP), Carlo De Luca confermato presidente

redazione
Associazioni
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Sabato 16 maggio a Roma si Ã¨ svolta lâ€™Assemblea ordinaria dellâ€™Associazione Italiana Otorinolaringoiatri Liberi Professionisti (AIOLP), convocata per il rinnovo delle cariche sociali.

Al termine delle votazioni, Ã¨ stato riconfermato alla Presidenza nazionale il Dott. Carlo De Luca insieme ad alcuni Consiglieri uscenti, con lâ€™ingresso di nuove colleghe e nuovi colleghi nel Consiglio Direttivo, a testimonianza di un equilibrio tra continuitÃ  e rinnovamento.

Il riconoscimento ricevuto rappresenta un importante segnale di fiducia e conferma dellâ€™impegno svolto con costanza, serietÃ  e senso di responsabilitÃ .

La fase che si apre sarÃ  orientata al rafforzamento della trasparenza, allo sviluppo della crescita scientifica e al consolidamento della collaborazione tra tutte le componenti della disciplina.

Un obiettivo centrale sarÃ  il potenziamento del dialogo tra le SocietÃ  Scientifiche e la valorizzazione di tutte le realtÃ  professionali, dalla libera professione allâ€™ambito universitario e ospedaliero.

Al Presidente Ã¨ tutti i Consiglieri eletti vanno i piÃ¹ sinceri auguri di buon lavoro, con lâ€™auspicio di un percorso condiviso fondato su unitÃ , responsabilitÃ  e visione comune.

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