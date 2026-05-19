Assemblea pubblica su frane, nuovo cemento e consumo di suolo a Vasto

Il caso dei nuovi pesanti interventi edilizi previsti a Vasto, il conseguente consumo di suolo e l'impatto sul rischio idrogeologico che giÃ grava sulla cittÃ saranno al centro di un'assemblea pubblica organizzata dal Forum H2O, da Italia Nostra del Vastese e da Konsumer Vasto per giovedÃ¬ 21 maggio dalle ore 17:30 a Vasto presso l'auditorium dell'Ufficio AttivitÃ Culturali e Biblioteca di Vasto in via Michetti 63.

L'incontro prevede una parte introduttiva in cui verranno illustrati con dovizia di particolari i diversi piani urbanistici proposti dall'amministrazione comunale che se realizzati comporteranno un consumo di suolo di ben 72 ettari in una cittÃ che giÃ oggi ha il 15% del territorio o asfaltato o cementificato.

Inoltre saranno anche evidenziate le situazioni di rischio idrogeologico e i ritardi del Comune a migliorare la definizione delle aree in cui insiste il pericolo di frane e allagamenti, ivi comprese zone dove sono previsti proprio alcuni degli interventi edilizi.

Poi sarÃ dato ampio spazio agli interventi della cittadinanza per verificare le possibili forme di opposizione a questa ulteriore deriva nell'uso insostenibile del suolo, una risorsa non rinnovabile.

La partecipazione all'iniziativa Ã¨ libera e aperta a tutti.



