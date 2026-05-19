“Naturalmente Rosa”, il Cerasuolo d’Abruzzo DOC protagonista al Bosco di Don Venanzio

Appuntamento sabato 23 maggio con la quarta edizione di “Naturalmente Rosa”, l’evento firmato AIS Abruzzo dedicato alla valorizzazione del Cerasuolo d’Abruzzo DOC e delle sue molteplici espressioni territoriali.

La manifestazione si svolgerà nella suggestiva cornice della Riserva Naturale Regionale Bosco di Don Venanzio a Pollutri, luogo simbolo di biodiversità e connessione autentica tra natura, cultura e tradizione agricola.

L’iniziativa è organizzata da AIS Abruzzo con il partenariato della CIA Agricoltori Italiani Chieti-Pescara, che sostiene il progetto in un’ottica di promozione del territorio e delle produzioni identitarie.

A rendere ancora più ricca l’esperienza saranno le delegazioni AIS Lazio e AIS Puglia, ospiti dell’edizione 2026, che proporranno una selezione dei migliori vini rosati delle rispettive regioni, favorendo un dialogo tra territori e culture enologiche differenti.

Anno dopo anno, “Naturalmente Rosa” si conferma un appuntamento sempre più atteso e partecipato, capace di unire vino, ambiente, gastronomia e cultura in un’esperienza immersiva dedicata alle eccellenze abruzzesi.

“Naturalmente Rosa è un progetto che cresce edizione dopo edizione, diventando un punto di riferimento per la valorizzazione del Cerasuolo d’Abruzzo DOC e per la promozione del nostro patrimonio vitivinicolo”, afferma Angela Di Lello, presidente AIS Abruzzo. “È un evento che racconta non solo il vino, ma anche il legame profondo tra viticoltura, paesaggio e identità. La scelta del Bosco di Don Venanzio rappresenta perfettamente questa visione, offrendo un contesto naturale di straordinaria bellezza e significato”.

“Questa iniziativa rappresenta un modello virtuoso di collaborazione tra mondo agricolo, istituzioni e associazioni. Valorizzare il Cerasuolo d’Abruzzo significa sostenere le aziende, promuovere la qualità delle produzioni e rafforzare il legame tra agricoltura e territorio, in un’ottica di sostenibilità e sviluppo locale”, dichiara Domenico Bomba, presidente CIA ChietiPescara.

L’evento prenderà il via alle ore 18:00 con “Aspettando Naturalmente Rosa”, una passeggiata libera tra i sentieri del Bosco di Don Venanzio, accompagnata da momenti culturali e sensoriali: un angolo lettura a cura della casa editrice Menabò e il laboratorio “Il mondo del caffè”, dedicato alla scoperta di aromi e curiosità legate all’universo del caffè. Dalle ore 19:00 spazio ai banchi d’assaggio “Gusto Rosa”, con degustazione libera di circa 70 etichette di vini rosati, accompagnate da un piatto gastronomico a scelta tra gnocchetti al sugo di ventricina o proposta vegetariana. Sarà inoltre presente una postazione dedicata all’olio extravergine d’oliva, ulteriore espressione dell’eccellenza agroalimentare regionale. La serata sarà accompagnata dall’intrattenimento musicale del “Nicola Cordisco Quartet”.