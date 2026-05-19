"Due Note a Vasto 2026", sul palco anche Plasma, appena uscito da 'Amici'

Manca ormai pochissimo alla nuova edizione di Due Note a Vasto, il festival musicale che sabato 23 maggio 2026 tornerà ad animare gli spazi del campo sportivo e del piazzale antistante la Chiesa di San Giovanni Bosco, confermandosi come uno degli appuntamenti più attesi del territorio.

Dopo la chiusura delle iscrizioni, avvenuta lo scorso 10 maggio, l’organizzazione è pronta a svelare i nomi dei protagonisti dell’edizione 2026, che anche quest’anno unirà musica emergente, ospiti, spettacolo, intrattenimento e partecipazione.

Grande attesa per il cast degli ospiti che saliranno sul palco di Due Note a Vasto. Dopo la conclusione dell’edizione 2025 di Amici di Maria De Filippi, terminata domenica scorsa, il festival è felice di annunciare la presenza di Plasma, artista appena uscito dalla scuola televisiva più seguita d’Italia.

Insieme a lui, tra gli ospiti dell’edizione 2026, ci saranno anche gli LPDM, Riccardo Crisante, gli Sketch, Dr Cartman e I Cartoni Animali, che proprio in occasione di Due Note a Vasto festeggeranno i loro 30 anni di attività, portando sul palco energia, storia e divertimento.

Il cuore del festival resterà però il contest dedicato agli artisti emergenti, che prenderà il via alle 16:30. A contendersi il palco di Due Note a Vasto 2026 saranno:

Asteria, Emozione Nomade, Utopia, Troyamaki, PENSIERINTRUSIPENSIERI, Melma, Fascal, One SAM Band, Spike-X, Stre, Zenith, Giulia Caselli, Mario Catalano e Havana Moon.

Una line-up ricca e variegata, capace di rappresentare stili, sensibilità e percorsi musicali diversi, confermando la vocazione del festival: offrire uno spazio reale di espressione ai giovani artisti e alle nuove proposte musicali.

A condurre l’edizione 2026 saranno i vastesi Filippo Giancola e Alessandra Di Santo, che accompagneranno il pubblico durante una giornata pensata per unire musica, spettacolo e momenti di condivisione.

Anche quest’anno tornerà il Villaggio Due Note, che aprirà già dal primo pomeriggio e resterà attivo fino a notte fonda. Un’area viva e aperta alla città, con giostre, gonfiabili, giochi, associazioni, stand food & beverage e tante altre sorprese pensate per coinvolgere famiglie, ragazzi, bambini e appassionati di musica.

Il Villaggio Due Note non sarà soltanto un luogo di intrattenimento, ma un vero spazio di incontro, socialità e partecipazione, capace di trasformare il festival in una festa collettiva per tutta la comunità.

Tra le novità più importanti dell’edizione 2026 ci sarà anche la presenza del Palco B, che si affiancherà al tradizionale Palco A. Il nuovo spazio ospiterà ospiti illustri, progetti culturali, momenti artistici, esibizioni di scuole di danza e ulteriori sorprese che verranno svelate nel corso della giornata.

Due Note a Vasto si conferma così un evento sempre più ampio e trasversale, capace di mettere insieme musica dal vivo, cultura, territorio, giovani talenti e intrattenimento. Non solo un contest, ma un’esperienza completa, pensata per accompagnare il pubblico dal pomeriggio fino alla notte.

L’appuntamento è quindi per sabato 23 maggio 2026, negli spazi del campo sportivo e del piazzale antistante la Chiesa di San Giovanni Bosco.

Una giornata interamente dedicata alla musica, ai giovani, alle famiglie e alla città, con l’obiettivo di continuare a far crescere un festival che negli anni ha saputo costruire una propria identità e diventare un punto di riferimento per il territorio.

La Redazione di Due Note a Vasto