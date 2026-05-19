Calciotto studentesco tra sorrisi ed entusiasmo a Vasto Marina

Nella mattinata di giovedì 16 maggio, i campi allestiti sull’erba sintetica del Campo Sportivo Padre Fulgenzio Fantini di Vasto Marina hanno ospitato la terza edizione del Torneo di calcio a 8, riservato agli studenti delle Scuole Medie Superiori del comprensorio vastese.

La manifestazione, organizzata dal C.R. Abruzzo dello C.S.A.In. (Centri Sportivi Aziendali e Industriali) nell’ambito del Progetto “La pratica sportiva per il benessere psicofisico nel rispetto dell’ambiente”, aveva come tema “Calcio in verde, crescere nello sport, proteggere la natura“.

Sette le squadre partecipanti ed una ottantina i giovani calciatori che hanno dato vita ai due tornei in calendario: cinque nella categoria “Allievi” (ragazzi che frequentano il primo triennio) di tre Istituti cittadini: I.S. ‘Pantini-Pudente‘, I.S. ‘E. Mattei‘ e I.S. ‘Palizzi’ di Vasto (con due rappresentative), oltre all’I.S. ‘Mattioli-D’Acquisto’ di San Salvo.

Al termine di un lunghissimo e combattuto girone all’italiana, nel corso quale ogni squadra ha affrontato tutte le avversarie in gare di sola andata, è stata la compagine del ‘Mattioli-D’Acquisto’ di San Salvo a conquistare il primato in classifica e la vittoria finale grazie ad un percorso “netto” caratterizzato da quattro convincenti vittorie..

Questi i ragazzi che, guidati in panchina dalla vulcanica e simpaticissima professoressa Rita Valerio, hanno realizzato l’impresa sportiva: Mattia Antenucci, Luigi Natale, Dionisio Frangione, Matteo Perrino, Thomas Benedetto, Mario Ferro, Antonio Forte e Nicolò Mosca.

Alle spalle dei vincitori si sono piazzati i porta colori del ‘Mattei‘, che hanno preceduto nell’ordine le due rappresentative del ‘Palizzi‘ e quella del ‘Pantini – Pudente‘ che ha chiuso al 5° posto.

Nel raggruppamento Juniores (ragazzi di 4° e 5° superiore) tutto si è deciso in uno scontro diretto tra il ‘Mattei’ di Vasto ed il ‘Mattioli-D’Acquisto di San Salvo.

I vastesi si sono presi la rivincita e, al termine di un incontro sempre equilibrato e combattuto, si sono imposti per 5 a 3 conquistando il trofeo in palio.

Il professor Fabio Felice ha schierato: Cesare Fiore, Christian Potalivo, Francesco Silvestri, Federico Giuliano, Alessandro Giuliano, Diego Menghini, Luca Galante, Alfonso Ventrella e Pietro Della Gatta.

La cerimonia di premiazione, effettuata sul campo al termine delle partite, si è aperta con un saluto del Coordinatore della manifestazione Walter Di Gregorio, che ha dapprima ringraziato la società Bacigalupo Vasto Marina, per aver concesso in uso l’impianto sportivo, poi gli arbitri Carlo Olivieri e José Ramundo ed infine i professori che hanno accompagnato i ragazzi, omaggiati tutti con un ricordo della giornata.

E’ seguita la consegna delle coppe a tutte le squadre, e di un simpatico porta chiave a tutti i giovani calciatori partecipanti.

Un premio speciale è andato a: Andrea Tiberi (‘Palizzi’), Marco Cieri (‘Pantini–Pudente’), Nadi Eiyad (‘Mattei’) e Mattia Antenucci (‘Mattioli-D’Acquisto’ San Salvo) ragazzi il cui modo di giocare ed il comportamento sono sembrati in perfetta sintonia con i valori dello CSAIn .

Volti sorridenti e festanti tra i ragazzi ed i docenti di Scienze Motorie presenti, che hanno già prenotato per l’edizione 2027.

Per gli organizzatori una grande soddisfazione e sguardo già proiettato al prossimo 21 maggio quando il torneo verrà replicato a Lanciano, dove si sfideranno gli istituti medi superiori della Frentania.