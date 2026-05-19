L'Ospedale di Vasto piange la scomparsa di Stefano Viola, neurologo di grande qualitÃ 

Con profondo dolore, i colleghi della Clinica neurologica di Vasto piangono la scomparsa di Stefano Viola, medico stimato e uomo di rara sensibilitÃ , che per oltre trentâ€™anni ha rappresentato un punto di riferimento imprescindibile per il reparto, per i pazienti e per lâ€™intera comunitÃ sanitaria.

Neurologo di grande competenza e cultura scientifica, Viola ha dedicato la propria vita professionale con passione e rigore allo studio e alla cura delle malattie neurologiche. Eâ€™ stato punto di riferimento nel campo della neurosonologia e della sonografia Doppler transcranica, settore nel quale ha espresso competenza diagnostica, rigore clinico e costante aggiornamento scientifico. Ha inoltre contribuito in modo determinante allo sviluppo del Centro Cefalee della Clinica neurologica di Vasto, seguendo con dedizione e sensibilitÃ centinaia di pazienti affetti da forme complesse di cefalea ed emicrania.

Accanto alle indiscusse qualitÃ professionali, resteranno indelebili le sue doti umane: uomo mite, equilibrato, dotato di un garbo naturale e di eccezionali capacitÃ diplomatiche, ha sempre saputo creare armonia, ascolto e collaborazione tra colleghi e operatori sanitari. La sua presenza discreta ma autorevole Ã¨ stata per decenni una vera colonna portante della Neurologia di Vasto.

Oggi i colleghi, profondamente affranti, perdono non soltanto un professionista di altissimo valore, ma anche un amico sincero, un maestro generoso e un esempio di umanitÃ e dedizione.

Il Direttore generale della Asl Mauro Palmieri, con la Direzione tutta, si unisce al dolore dei colleghi della Clinica Neurologica, ed esprime alla famiglia la piÃ¹ affettuosa vicinanza in questo momento di immenso dolore.