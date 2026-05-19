Cassa integrazione straordinaria per 660 lavoratori della Denso

“Per i prossimi dodici mesi 660 lavoratori della Denso di San Salvo usufruiranno della cassa integrazione straordinaria per crisi aziendale.

Un intervento concordato tra azienda, sindacati e Regione Abruzzo che, in questo perdurare della crisi che ha investito il settore dell’automotive, permetterà di garantire un sostegno al reddito ai lavoratori e alle loro famiglie”.

Ad annunciarlo l’assessore regionale alle Attività Produttive e al Lavoro Tiziana Magnacca al termine dell’odierno incontro che ha visto azienda, sindacati e Regione Abruzzo sottoscrivere il verbale d’accordo che durerà sino al 18 maggio 2027.

Nel corso dell’incontro è stata ribadita la difficoltà che continua a subire il comparto dell’auto a causa della imprevedibilità dell’andamento dei mercati di riferimento. Una situazione incrementata dal lievitare dei costi delle materie prime e dell’energia determinati dalla situazione geopolitica internazionale, oltre per le conseguenze delle politiche di investimento delle case madri condizionate dalle tante incertezze del mercato.

“L’impegno comune – evidenzia l’assessore – è stato quello di preservare la continuità industriale e mettere in sicurezza le professionalità dei lavoratori con l’obiettivo di un prossimo recupero occupazionale. Va riconosciuto lo sforzo portato avanti dai lavoratori e dal management di Denso che hanno portato a San Salvo grandi cambiamenti consentendo il salvataggio del sito dalla profondissima crisi del 2022 e, dall’altro, a recuperare efficienza di produzione e bilanci in ordine, tanto da ottenere la certificazione di stabilimento con la migliore efficienza produttiva” sottolinea l’assessore.

Nel corso dell’incontro i sindacati e la Regione Abruzzo hanno sollecitato l’azienda a predisporre un piano di investimenti per mettere al sicuro lavoratori e famiglie in attesa che ripartano le commesse in un comparto manifatturiero così importante che ha subito pesanti ripercussioni dal Green Deal imposto dall’Europa. L’azienda da parte sua ha presentato un piano d’intervento che prevede tra l’altro un aggiornamento dell’efficientamento del sito di San Salvo e l’impegno a prevedere nuove linee di produzione oltre all’ulteriore valutazione di investimenti stimati per circa 12 milioni di euro.

“Il governo nazionale e regionale seguono particolarmente da vicino le vicende della Denso impegnandosi concretamente affinché lo stabilimento abruzzese resti un caposaldo della produzione della casa madre giapponese in Europa.

Come consuetudine la Regione Abruzzo resta a disposizione delle parti per ogni eventuale aggiornamento della situazione” conclude l’assessore Magnacca.