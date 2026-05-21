Al CAI di Vasto un incontro sul rischio escursionistico in montagna

Cambiamenti climatici, sbalzi termici improvvisi e fenomeni meteorologici sempre piÃ¹ intensi stanno trasformando visibilmente l'ambiente naturale, determinando una pericolositÃ geomorfologica del territorio. Di fronte a questi scenari, la sicurezza di chi frequenta la montagna e la natura non puÃ² piÃ¹ prescindere dalla conoscenza e dalla prevenzione.

Per affrontare questo tema cruciale, il Club Alpino Italiano (CAI) Sezione di Vasto organizza l'incontro pubblico dal titolo "Rischio escursionistico in montagna: conoscenza e soluzioni", che si terrÃ sabato 23 maggio 2026 alle ore 18:00 presso la propria sede a Vasto in Via delle Cisterne, 4.

L'evento si propone di fornire agli escursionisti gli strumenti culturali e pratici per riconoscere preventivamente i fattori di rischio sui sentieri in alta quota, come la suscettivitÃ a franare e le pericolositÃ geomorfologiche. L'analisi non si limiterÃ alle sole aree montane, ma toccherÃ anche dinamiche ambientali molto vicine al territorio locale, esaminando la fragilitÃ di falesie marine e costoni.

All'incontro interverranno esperti di rilievo del panorama scientifico e associativo:

Prof. Enrico Miccadei â€“ Direttore del Centro di Ateneo Terra-Mare dell'UniversitÃ G. D'Annunzio.

Dott. Giorgio Paglia â€“ Dipartimento di Scienze dell'UniversitÃ G. D'Annunzio.

Francesco Famiani â€“ Presidente del CAI Vasto.

L'evento Ã¨ aperto a tutta la cittadinanza, agli appassionati di escursionismo, alle guide e a chiunque abbia a cuore la tutela e la frequentazione consapevole del territorio.

Lâ€™appuntamento Ã¨ per sabato 23 maggio alle ore 18.00 presso la Sala Conferenze della sede CAI di Vasto in Via delle Cisterne, 4.

Ingresso libero