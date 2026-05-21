Augusto Sardellone è ufficialmente direttore del Pronto Soccorso del 'San Pio' di Vasto

Da oggi è Direttore del Pronto Soccorso di Vasto a pieno titolo, e non più da “facente funzioni” come negli ultimi tre anni. Augusto Sardellone è stato nominato, infatti, con delibera del Direttore generale a conclusione del concorso che lo ha visto vincitore.

Infaticabile, ha appreso da quello che considera il suo maestro, Antonio Caporrella, l’approccio alla medicina d’urgenza, che lo porta a essere sempre sul campo e presente in ospedale a tutte le ore. Prima ancora era stato allievo di Giovanni Lesti in chirurgia.

Dal momento in cui ha assunto la responsabilità dell’Unità operativa ha dato notevole impulso alla gestione delle patologie tempo dipendenti, in particolare è stato tra i promotori del percorso Stroke presso l’ospedale di Vasto, garantendo l’accurata selezione dei pazienti eleggibili alla terapia trombolitica nei tempi previsti dalle linee guida e attivando in casi specifici la terapia interventistica presso i centri Hub dedicati di Teramo e Pescara (a tutt'oggi vengono effettuati circa 30 casi l’anno). Tale collaborazione è estesa anche alla gestione degli ictus emorragici.

Non secondario il rapporto instaurato con la Medicina d’Urgenza di Termoli, presidio sprovvisto di specialisti neurologi: è stato Sardellone a creare una corsia preferenziale di accesso in Pronto Soccorso per i pazienti provenienti da tale presidio affetti da problemi neurologici acuti, che resta attiva h 24 ed è stata strutturata per consentire anche ai pazienti del Basso Molise di accedere alla rete Stroke e ai trattamenti specialistici idonei.

Stesso impegno nel percorso STEMI, il protocollo di emergenza-urgenza sanitaria attivato quando una persona è colpita da un attacco cardiaco grave, gestito in collaborazione con l’Emodinamica di Chieti. Inoltre, il neo primario ha sviluppato comprovata esperienza nella gestione del paziente politraumatizzato e nel rapido inquadramento clinico e strumentale, con mantenimento delle funzioni vitali anche facendo ricorso a pratiche interventistiche.

Coautore di numerose linee guida per la Asl Lanciano Vasto Chieti nell’ambito dell’emergenza urgenza e profondo conoscitore della sanita’ abruzzese e in particolare del territorio Vastese, e’ stato in prima linea nella gestione del Covid-19 favorendo la realizzazione strutturale presso l’Ospedale San Pio del percorso specifico dedicato per la gestione delle patologie infettive

Nell’ambito del Dipartimento di Emergenza diretto da Emmanuele Tafuri ha contribuito alla stesura delle linee guida per il sovraffollamento e per i percorsi preferenziali e diretti al singolo specialista per le urgenze minori, i cosiddetti Fast Track; inoltre è tra i primi in Italia ad aver promosso la presenza costante di un team geriatrico all’interno del Pronto Soccorso, con valutazione e presa in carico del paziente anziano fragile.

“Oltre alle felicitazioni per il raggiungimento di un traguardo a lungo desiderato - ha sottolineato il direttore generale della Asl Mauro Palmieri - al neo primario ho chiesto di tenere alto l’impegno come ha fatto in questi anni. E’ un professionista capace di fronteggiare anche situazioni molto critiche, e in un ospedale come quello di Vasto, città turistica e in area di confine, abbiamo bisogno di un Pronto Soccorso efficiente anche a fronte di un numero elevato di accessi”.







