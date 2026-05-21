Partecipa a IlTrigno.net

Sei giÃ  registrato? Accedi

Password dimenticata? Recuperala

Non sei registrato?

Registrati con e-mail
Informativa Privacy Politica Editoriale
Termini e Condizioni

Gioia BTS San Salvo, campionato vinto e promozione in Serie D

Stagione di altissimo livello per il gruppo guidato da coach Elvira Tenaglia

redazione
Sport
Condividi su:
Grande gioia per BTS San Salvo, che si laurea campione di Prima Divisione maschile e conquista la promozione in Serie D di pallavolo.
 
Una stagione straordinaria per il team sansalvese guidato da coach Elvira Tenaglia. Un gruppo giovane, formato in gran parte da atleti Under 17, accompagnati dallâ€™esperienza e dalla guida di alcuni giocatori piÃ¹ esperti che hanno saputo trascinare la squadra in questa splendida cavalcata.
 
La BTS Ã¨ stata grande protagonista, lasciando pochissimo spazio agli avversari e perdendo una sola gara durante tutta la stagione, conquistando con pieno merito il titolo e il salto di categoria.
 
Ma la vittoria piÃ¹ bella - si legge in una nota del Comune - Ã¨ stata anche quella fuori dal campo: una palestra sempre piena, famiglie, bambini, tifosi e appassionati uniti dallâ€™amore per questo sport e pronti a sostenere la squadra in ogni partita. Un entusiasmo contagioso che testimonia quanto questa realtÃ  sia diventata importante per tutta la comunitÃ .
 
A celebrare questo importante traguardo era presente anche lâ€™assessore Elisa Marinelli, che ha portato i saluti e le congratulazioni del sindaco Emanuela De Nicolis, sottolineando il valore dello sport come strumento di crescita, aggregazione e orgoglio per la cittÃ .

Complimenti a tutti gli atleti, allo staff, alla societÃ  e ai tifosi per questa splendida impresa. Adesso si guarda avanti: la Serie D vi aspetta!

Condividi su:

Seguici su Facebook