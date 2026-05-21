Gioia BTS San Salvo, campionato vinto e promozione in Serie D

Grande gioia per BTS San Salvo, che si laurea campione di Prima Divisione maschile e conquista la promozione in Serie D di pallavolo.

Una stagione straordinaria per il team sansalvese guidato da coach Elvira Tenaglia. Un gruppo giovane, formato in gran parte da atleti Under 17, accompagnati dallâ€™esperienza e dalla guida di alcuni giocatori piÃ¹ esperti che hanno saputo trascinare la squadra in questa splendida cavalcata.

La BTS Ã¨ stata grande protagonista, lasciando pochissimo spazio agli avversari e perdendo una sola gara durante tutta la stagione, conquistando con pieno merito il titolo e il salto di categoria.

Ma la vittoria piÃ¹ bella - si legge in una nota del Comune - Ã¨ stata anche quella fuori dal campo: una palestra sempre piena, famiglie, bambini, tifosi e appassionati uniti dallâ€™amore per questo sport e pronti a sostenere la squadra in ogni partita. Un entusiasmo contagioso che testimonia quanto questa realtÃ sia diventata importante per tutta la comunitÃ .

A celebrare questo importante traguardo era presente anche lâ€™assessore Elisa Marinelli, che ha portato i saluti e le congratulazioni del sindaco Emanuela De Nicolis, sottolineando il valore dello sport come strumento di crescita, aggregazione e orgoglio per la cittÃ .