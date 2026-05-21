'Percorsi di Storia Vastese', ultimo appuntamento dedicato alla figura di Francesco Paolo Palizzi

Si terrÃ oggi, giovedÃ¬ 21 maggio, alle ore 18:00, presso la Casa di Conversazione di Vasto, l'ultimo appuntamento del ciclo culturale "Percorsi di Storia Vastese â€“ I luoghi, gli avvenimenti, i protagonisti", promosso dalla Pro Loco "CittÃ del Vasto" nell'ambito del progetto Museo Diffuso â€“ Fra Patrimonio e IdentitÃ .



L'incontro conclusivo sarÃ dedicato alla figura di Francesco Paolo Palizzi, nel bicentenario della nascita dell'artista (1825-1871), protagonista di rilievo della pittura italiana dell'Ottocento.



L'appuntamento sarÃ introdotto da Mercurio Saraceni, presidente della Pro Loco "CittÃ del Vasto", insieme a Paolo Calvano, direttore del Dipartimento di Studi e Ricerche sulla Storia di Vasto. La relazione sarÃ affidata all'arch. Antonio Menna.



Con questo nono appuntamento si chiude un percorso culturale che, nel corso delle settimane, ha registrato un significativo interesse e una partecipazione costante da parte del pubblico, confermando quanto sia forte il desiderio di approfondire e riscoprire la storia, le tradizioni e le figure che hanno segnato l'identitÃ della cittÃ di Vasto.



Gli incontri hanno rappresentato non solo occasioni di approfondimento storico e culturale, ma anche momenti di confronto e condivisione, capaci di coinvolgere cittadini, appassionati e studiosi in un dialogo vivo sul patrimonio storico vastese.



La Pro Loco "CittÃ del Vasto" esprime soddisfazione per il positivo riscontro ottenuto dall'iniziativa e rinnova il proprio impegno nella promozione della cultura e della memoria del territorio.



Gli appuntamenti dedicati ai Percorsi di Storia Vastese proseguiranno nel periodo estivo nella suggestiva cornice del Chiostro della Curia Vescovile, con la nuova edizione 2026 di "Arte e Cultura al Chiostro", ormai appuntamento consolidato dell'estate culturale vastese.



L'ingresso all'incontro Ã¨ libero.