Ispettori ambientali volontari e studenti di Casalbordino protagonisti della giornata 'Plastic Free'

Si è svolta a Casalbordino una nuova iniziativa dedicata alla tutela dell’ambiente e alla sensibilizzazione contro l’abbandono della plastica, promossa nell’ambito della campagna “Plastic Free”.

L’evento ha visto la collaborazione tra gli Ispettori ambientali della Protezione Civile “Madonna dell’Assunta” di Casalbordino e l’Amministrazione comunale, con il coinvolgimento attivo degli alunni della Scuola primaria “E. Mattei”.

Alla giornata ecologica hanno preso parte gli ispettori ambientali Gabriella Bozzella, Valentina Scaccia, Tommaso Bucciarelli, Mario Scaccia e Franco Melizzi, impegnati insieme ai bambini e alle insegnanti nelle attività di raccolta dei rifiuti e di educazione ambientale. L’iniziativa è stata organizzata in collaborazione con l’Assessorato all’Ambiente del Comune di Casalbordino e con l’Assessorato al Turismo guidato da Paola Basile.

Presenti l’assessore all’Ambiente Umberto D’Agostino e il vicesindaco Carla Zinni, che hanno voluto testimoniare con la loro partecipazione l’attenzione dell’Amministrazione comunale verso le tematiche ambientali e la formazione delle giovani generazioni al rispetto del territorio.

La mattinata si è trasformata in un’importante occasione educativa e di cittadinanza attiva, durante la quale gli alunni hanno potuto comprendere concretamente l’importanza della raccolta dei rifiuti e della salvaguardia degli spazi pubblici.

L’impegno per l’ambiente proseguirà anche domani mattina con una nuova giornata di raccolta che coinvolgerà gli alunni della Scuola primaria “R. Paolucci” di Casalbordino, confermando la volontà di rafforzare tra i più giovani una sempre maggiore coscienza ecologica e il rispetto per il bene comune.