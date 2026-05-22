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"Un The per Te”, seconda edizione tra condivisione e riflessione sul valore della famiglia

redazione
Appuntamenti
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Prenditi un po' di tempo per: “Un The per Te”!

In occasione della Giornata Nazionale della Consulenza Familiare AICCeF, il Centro di Consulenza alla Persona Armonia propone un pomeriggio dedicato alla famiglia, alle relazioni e alla crescita personale.     
  
Sala Mattioli – Vasto
Sabato 23 maggio 2026 dalle ore 16:30
Con il patrocinio del Comune di Vasto

Un’esperienza di ascolto e condivisione: la famiglia come albero con radici che sostengono, rami che si aprono alla vita, fiori che raccontano ciò che diventiamo.

Ti aspettiamo.

Le Consulenti Familiari del Centro Armonia di Vasto

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