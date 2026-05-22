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La prof.ssa Paola Patrignani (Università 'd'Annunzio') tra le "Top Italian Women Scientists (TIWS)"

redazione
Cultura
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La prof.ssa Paola Patrignani, docente di Farmacologia dell’Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara, è stata premiata a Milano tra le Top Italian Women Scientists (TIWS), l'élite della ricerca biomedica e clinica italiana promossa da Fondazione Onda ETS
 
Unica scienziata abruzzese nel club, si distingue a livello internazionale per l'altissimo impatto dei suoi studi (H-index >60). 
 
Ma la premiazione è stata anche l'occasione per lanciare un messaggio forte attraverso il primo Manifesto TIWS.
 
"In Italia, nonostante le donne rappresentino il 57,3% dei laureati e superino la media europea nei dottorati STEM, la loro presenza crolla drasticamente quando si tratta di raggiungere i vertici della carriera accademica (solo il 29% dei professori ordinari è donna).
 
Abattere il "maternal wall" e il divario retributivo non è più rimandabile: per una scienza più innovativa e inclusiva serve il talento di tutti.
 
Orgogliosi di questo riconoscimento che porta la ricerca della nostra Università sul tetto d'Italia", si legge in una nota dell'ateneo.
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