La prof.ssa Paola Patrignani (Università 'd'Annunzio') tra le "Top Italian Women Scientists (TIWS)"

La prof.ssa Paola Patrignani, docente di Farmacologia dell’Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara, è stata premiata a Milano tra le Top Italian Women Scientists (TIWS), l'élite della ricerca biomedica e clinica italiana promossa da Fondazione Onda ETS.

Unica scienziata abruzzese nel club, si distingue a livello internazionale per l'altissimo impatto dei suoi studi (H-index >60).

Ma la premiazione è stata anche l'occasione per lanciare un messaggio forte attraverso il primo Manifesto TIWS.

"In Italia, nonostante le donne rappresentino il 57,3% dei laureati e superino la media europea nei dottorati STEM, la loro presenza crolla drasticamente quando si tratta di raggiungere i vertici della carriera accademica (solo il 29% dei professori ordinari è donna).

Abattere il "maternal wall" e il divario retributivo non è più rimandabile: per una scienza più innovativa e inclusiva serve il talento di tutti.

Orgogliosi di questo riconoscimento che porta la ricerca della nostra Università sul tetto d'Italia", si legge in una nota dell'ateneo.