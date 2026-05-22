Torna la Banda Piazzolla con "Arrosticino Beach", tormentone cartoon tutto abruzzese dedicato alla memoria di Nino Bixio

Lâ€™estate abruzzese ha ufficialmente la sua colonna sonora, ed Ã¨ un'esplosione di energia, ironia e tradizione. Pino Piazzolla annuncia l'uscita del nuovo attesissimo singolo e videoclip della Banda Piazzolla: "Arrosticino Beach".

Il brano, caratterizzato dal ritmo travolgente che da sempre contraddistingue la Banda, vede come protagonista assoluta la splendida voce di Romina Vallese. Per l'occasione, il videoclip si veste di una veste grafica totalmente inedita e rivoluzionaria: un intero mondo trasformato in un moderno cartone animato 3D, dove spiagge dorate, bagnini muscolosi e pesci canterini fanno da sfondo alla sbraciata piÃ¹ pazza dell'anno.

Ma dietro il ritmo incalzante e l'atmosfera goliardica, "Arrosticino Beach" custodisce un cuore grande. Il video Ã¨ infatti interamente dedicato alla memoria di Nino Bixio, l'indimenticabile componente della Banda Piazzolla scomparso qualche anno fa, che nel cartone animato prende vita nelle vesti del carismatico personaggio di "zi' Gino".

"Volevamo regalare un sorriso e un momento di spensieratezza a tutti gli abruzzesi (e non solo), ma soprattutto volevamo che Nino continuasse a ballare e a sbraciare insieme a noi", dichiara Pino Piazzolla. "Vederlo nei panni di zi' Gino, immortale e felice nel nostro mondo a fumetti, Ã¨ il nostro modo per dirgli che non lo dimenticheremo mai".

Tra fumi di fornacelle, la divertente interpretazione di Romina Vallese e un'animazione che vi farÃ ballare sulla sedia, "Arrosticino Beach" Ã¨ pronto a conquistare le spiagge e i social.

Il video Ã¨ disponibile su YouTube e su tutte le principali piattaforme digitali al seguente link: