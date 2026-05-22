Dal 'Vasto dâ€™Autore Festival' alla formazione docenti con la Fondazione Giulia Cecchettin

Prende inizio nei prossimi giorni a Vasto il Corso di Formazione a cura della Fondazione Giulia Cecchettin dedicato a trenta docenti di Scuola superiore secondaria in seguito allâ€™incontro con Gino Cecchettin avvenuto il 19 dicembre scorso al PalaBCC, alla presenza di oltre duemiladuecento persone, tra studenti e cittadini.

Un incontro significativo per gli approfondimenti posti attraverso le domande dei giovani e le risposte, preziose di Gino Cecchettin, si legge in una nota di Patrizia Angelozzi (Angelozzi Comunicazione), che cura l'organizzazione del Festival â€˜Vasto dâ€™Autore'.

Il â€˜Vasto dâ€™Autore Festivalâ€™, patrocinato dallâ€™Assessorato alla Cultura del Comune di Vasto con la direzione artistica di Patrizia Angelozzi, ha come mission la crescita attraverso gli incontri.

Grazie alle donazioni ricevute e alla volontÃ del â€˜Vasto dâ€™Autore Festivalâ€™ e dellâ€™Assessorato alla Cultura la Formazione Ã¨ dedicata a trenta docenti del: Polo Liceale Pantini Pudente â€“ dirigente Anna Orsatti, Polo IIS Mattei-Palizzi â€“ dirigente Nino Fuiano, Polo Liceale R.Mattioli â€“ dirigente Maria Grazia Angelini che ringraziamo per la collaborazione e le sinergie costruite insieme.

â€œIl Vasto dâ€™Autore Festival â€“ sottolinea lâ€™assessore alla Cultura Nicola Della Gatta â€“ nasce e cresce con lâ€™ambizione di essere uno spazio di riflessione profonda, soprattutto per le giovani generazioni. Lâ€™incontro con Gino Cecchettin ha permesso di comprendere che lâ€™investimento culturale Ã¨ lâ€™unica strada che puÃ² consegnarci una societÃ migliore, piÃ¹ umana, di dignitÃ . Lâ€™operare nel settore cultura, con coerenza e misura, va esattamente in questa direzione. Ogni scelta tiene insieme qualitÃ , coraggio e una precisa idea di comunitÃ . Ed Ã¨ in questo che cerchiamo di fare la differenza".

Foto Costanzo D'Angelo

PERCORSO FORMATIVO PER DOCENTI Educare alle relazioni

https://fondazionegiulia.org/

Obiettivi

Comprendere cosa si intende per violenza di genere e quali sono le sue diverse forme

Riconoscere stereotipi, pregiudizi e dinamiche culturali che favoriscono la violenza

Individuare segnali di disagio e possibili indicatori di violenza negli studenti

Promuovere azioni di prevenzione allâ€™interno della scuola e della didattica quotidiana

Sapere come intervenire in modo adeguato e nel rispetto dei ruoli e delle responsabilitÃ

