Dall'area dell'ex stazione al lungomare: taglio del nastro per il collegamento tra piste ciclabili a Vasto Marina

Nella mattinata del 21 maggio si Ã¨ tenuta lâ€™inaugurazione della bretella di collegamento tra la Via Verde della Costa dei Trabocchi-area ex stazione e il Lungomare di Vasto Marina.

Con il sindaco Francesco Menna erano presenti gli assessori Licia Fioravante, Paola Cianci, Carlo Della Penna, insieme ai consiglieri comunali Pino Travaglini, Giorgio Bellafronte, Alessandro La Verghetta e Giuseppe Napolitano.

Â«La nuova infrastruttura â€“ spiega il sindaco Francesco Menna - consente ai ciclisti provenienti dalla Via Verde di raggiungere il lungomare in modo piÃ¹ agevole e sicuro, migliorando la continuitÃ del percorso ciclopedonale e incentivando una fruizione sostenibile della costa. Un collegamento pensato non solo per residenti e turisti, ma anche per valorizzare Vasto come tappa sempre piÃ¹ attrattiva del cicloturismo abruzzeseÂ».

Â«Con questa opera rendiamo Vasto ancora piÃ¹ accessibile e vicina alle esigenze di chi sceglie di vivere il territorio in bicicletta. La Via Verde Ã¨ un patrimonio straordinario e creare connessioni efficienti con il nostro lungomare significa investire in qualitÃ urbana, turismo sostenibile e sicurezza. Lâ€™intervento migliora la percorribilitÃ per ciclisti e pedoni e contribuisce a rendere il lungomare sempre piÃ¹ moderno, fruibile e connesso alla rete della mobilitÃ dolce. Ringrazio di cuore per il lavoro svolto la ditta Asfalti Trigno, l'architetto Cristina Ierbs e il responsabile unico del procedimento, ingegnere Franco Del BonifroÂ», ha commentato lâ€™assessore ai Lavori pubblici Licia Fioravante.

Â«La nuova bretella rappresenta un tassello importante della strategia che lâ€™Amministrazione comunale sta portando avanti per una mobilitÃ sempre piÃ¹ integrata, sicura e sostenibile. Lâ€™obiettivo Ã¨ quello di rafforzare i collegamenti ciclopedonali tra Vasto Marina e la Via Verde, oltre a creare una connessione sempre piÃ¹ efficiente tra la cittÃ di Vasto e la stessa Via Verde, attraverso una serie di interventi infrastrutturali sui quali lâ€™Amministrazione Ã¨ giÃ al lavoro. Si tratta di opere fondamentali per incentivare forme di mobilitÃ alternative allâ€™auto, migliorare lâ€™accessibilitÃ urbana e promuovere un modello di cittÃ attento allâ€™ambiente, al turismo sostenibile e alla qualitÃ della vitaÂ», ha dichiarato lâ€™assessore con delega alle Politiche di mobilitÃ sostenibile, Carlo Della Penna.