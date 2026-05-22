Sistema monetario centralizzato, a Vasto la presentazione del romanzo di Antonio De Santis

Si terrà venerdì 22 maggio, alle ore 18:00, presso la Sala Aldo Moro, ex Palazzi Scolastici in Corso Italia a Vasto, la presentazione del libro “Bitcoin l’eletto – Svela il grande inganno del sistema monetario centralizzato” di Antonio De Santis, che scrive, anticipando l’evento:

"La censura più potente non è quella che ti fa piacere ma è quella che ti convince che non vale la pena cercare la verità. È esattamente quello che è successo con la salita al potere delle Banche Centrali. Il libro non descrive solo una dittatura nella politica monetaria, ma descrive il rapporto delle persone con la verità e la menzogna. L’obiettivo dell’inganno è far accettare non tanto il progetto Banche Centrali, il vero obiettivo è semplicemente che le persone smettano di interrogarsi. E qui il meccanismo diventa più inquietante, cioè far accettare che più idee contrapposte o contraddittorie allo stesso tempo vengano accettate dagli Stati e dai popoli. Slogan per esempio: per avere la pace bisogna fare la guerra, per mantenere la democrazia bisogna sacrificarsi all'obbedienza eccetera.

Quando si abitua a pensare in questo modo la verità perde automaticamente forza, ma non perché venga proibita, ma perché non interessa più a nessuno difenderla, il pericolo più grande per una società non è quando la verità viene attaccata, ma quando le persone pensano che non vale più la pena sapere come stanno veramente le cose.

Il libro ci insegnerà che quando smette di contare il potere non ha più bisogno di censurare".