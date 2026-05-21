"Il Fuoco della Vita che dentro arde", bambini e ragazzi dell'Azione Cattolica San Nicola in scena nell'Auditorium Paolo VI

Si terrà sabato 23 maggio alle ore 21 la nuova rappresentazione dei ragazzi dell'Azione Cattolica della comunità parrocchiale di San Nicola Vescovo San Salvo dal titolo “Il Fuoco della Vita che dentro arde”.
Un racconto originale che immagina il viaggio di ritorno del Figliol Prodigo alla Casa del Padre raccontando alcuni incontri preziosi sui passi del Vangelo.
I ragazzi 11/13 anni di Azione Cattolica con i loro giovani educatori danno appuntamento alla Vigilia della Domenica di Pentecoste per vivere questa serata teatrale alla luce del fuoco che arde nei cuori dell'umanità.
Vi aspettiamo!