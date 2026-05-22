“L’inganno della violenza”, la mostra immersiva degli studenti del Liceo Musicale “Mattioli” di Vasto

Prende il via “L’inganno della violenza”, un percorso artistico e formativo nato per dare voce, immagine e suono a una riflessione collettiva sulla violenza e sulla necessità di riconoscerci come esseri umani.

Il progetto è stato realizzato nell’ambito di Tecnologie Musicali dalla classe IV del Liceo Musicale “Raffaele Mattioli” di Vasto.

L’organizzazione si ispira ai reparti del cinema (regia, logistica, trucco, luci e backstage): gli studenti hanno curato ogni dettaglio, dall'allestimento del set nell'aula di produzione audio fino alla creazione di un paesaggio sonoro originale con respiri, effetti contemporanei e composizioni originali. Ogni scatto in mostra rappresenta un istante sospeso per interrompere simbolicamente la catena della violenza.

Durante l’esposizione, aperta alla città, una filodiffusione e momenti musicali live curati dai ragazzi accompagneranno la visita, che si concluderà davanti a una tela bianca dove il pubblico potrà lasciare la propria firma come testimone attivo.

Il progetto è stato fortemente sostenuto dalla Dirigente Scolastica prof.ssa Maria Grazia Angelini e realizzato grazie al patrocinio del Comune di Vasto e al supporto del Consorzio Vivere Vasto Marina, partner indispensabili per la riuscita dell'evento

«Quando gli studenti trasformano l’ascolto in visione e la visione in gesto condiviso, la scuola diventa davvero un luogo capace di generare cultura, coscienza e futuro».

Dettagli dell'evento aperto alla città

• Date: sabato 23 e domenica 24 maggio 2026

• Luogo: Rotonda - Vasto Marina

• Orari mostra: sabato 16:00 – 20:00 | domenica 10:00 – 13:00

• Momenti musicali live: sabato ore 18:30 – 19:00 | domenica ore 11:30 – 12:00

• Ingresso libero