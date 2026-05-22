"Topi da Biblioteca. Vieni, ti leggo un libro”, promuovere e coltivare il piacere della lettura tra i giovani l'obiettivo

Si conclude, nella sua prima edizione, il Progetto “Topi da Biblioteca. Vieni, ti leggo un libro”.

Programmato nell’ambito della “Rete Culturale della Città del Vasto”, martedì 19 maggio si è tenuto l’ultimo dei quattro incontri previsti, del progetto “TOPI DA BIBLIOTECA”, ideato e curato dalla Prof.ssa Rosita Paganelli.

Si tratta di un progetto di lettura in biblioteca, volto a promuovere e coltivare il piacere della lettura tra i giovani.

Sono stati coinvolti i lettori della Secondaria di II grado e gli alunni delle classi seconda/terza della Secondaria di I grado.

I liceali hanno scelto i libri che hanno poi introdotto e letto ai ragazzi partecipanti. L’attività di lettura, così concepita, non è stata considerata come un fatto isolato, bensì come un percorso ricco di esperienze significative in una logica verticale, che è partita dal Polo Liceale ‘Pàntini-Pudente’ e ha raggiunto gli alunni delle Scuole Secondarie di I grado della città, ‘Rossetti’ e ‘Paolucci’.

“L’obiettivo principale era quello di promuovere la lettura, l’idea che il libro fosse veicolo di emozioni, di confronto con la realtà, di piacere ludico e intellettuale. Senza trascurare la necessità di diffondere tra le nuove generazioni il piacere e la curiosità verso il libro e la lettura, la familiarità con l’oggetto e i servizi ad esso associati, in primis quelli relativi alla biblioteca” – riferisce la Prof.ssa Rosita Paganelli.

Hanno collaborato alla realizzazione degli incontri, i soci della rete culturale, la Professoressa Marilena Canosa, il Professor Alfredo Pensa e i Professori Massimo Cionci e Rosanna Valentini per le scuole Secondarie di I Grado.

Il Progetto, proposto alla “Rete Culturale della Città del Vasto”, rientra nell’ottica delle iniziative sinergiche dell’intesa; iniziative rese operative dalla Dott.ssa Tania Del Signore, dell’Ufficio Attività Culturali (UAC) Regione Abruzzo, dall’Assessore alla Cultura del Comune, Nicola Della Gatta e dal Prof. Rocco Di Scipio Presidente dell’A.P.S. "Lo Spazio per tutti – ETS".

Gli incontri si sono svolti nella sede dell’Ufficio Attività Culturali di Via Michetti, a partire da febbraio, con “Le Città invisibili” di Italo Calvino; a marzo, con le “Novelle per un anno” di Luigi Pirandello; ad aprile, con “Vita dei campi” di Giovanni Verga e si sono conclusi il 19 maggio, con i “Sessanta Racconti” di Dino Buzzati.

La partecipazione dei ragazzi della Scuola Secondaria di I Grado è stata molto attiva, i ragazzi più piccoli sono stati coinvolti dai liceali attraverso attività di riflessione, gioco, immaginazione, in cui il trait d’union era appunto la storia appena narrata. Una esperienza formativa per tutti coloro che hanno colto la sana e salutare occasione di trascorrere del tempo tra i libri e parlarne, tra ragazzi, in una biblioteca.

A ottobre si ripartirà con nuovi appuntamenti e altre letture, poiché fino a quando ci saranno le biblioteche e i ragazzi che leggono, non mancherà mai la speranza di vivere in una società civile.