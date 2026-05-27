Statua del Beato Angelo e delegazione di Furci in piazza San Pietro: la benedizione di Papa Leone XIV

Giornata storica per la comunitÃ di Furci che ha vissuto lâ€™abbraccio di Papa Leone XIV in piazza San Pietro, nellâ€™udienza generale del mercoledÃ¬ in Vaticano.

Oltre 400 i partecipanti allo speciale pellegrinaggio organizzato dalla Confraternita del Beato Angelo guidata dal priore Silvio Bellano e dal parroco Don Angelo Di Prinzio con la preziosa collaborazione della Provincia Italiana dell'Ordine di Santâ€™Agostino.

Sul sagrato della Basilica di San Pietro, dove era stata dalla mattinata condotta, il Santo Padre ha benedetto la statua del Beato Angelo e la reliquia, evidenziando una figura particolarmente legata al mondo agostiniano. Il tutto nellâ€™ambito del percorso verso la canonizzazione avviato nel 2024.

Unâ€™esperienza di grande valore, simbolico e spirituale, tra fede, memoria e legame con il territorio.

Immagini social Confraternita del Beato Angelo