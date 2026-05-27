Pro Vasto, Gianluca Senese è il nuovo direttore sportivo

Gianluca Senese è il nuovo direttore sportivo della Pro Vasto.

“Figura conosciuta e apprezzata nel panorama calcistico abruzzese e molisano – si legge in una nota del club biancorosso che annuncia l’accordo -. Nell’ultima stagione ha ricoperto il ruolo di direttore del San Salvo Calcio, distinguendosi per capacità organizzative, conoscenza del territorio e costruzione di gruppi competitivi.

Nel suo percorso sportivo ha maturato esperienze importanti anche tra Abruzzo e Molise, lavorando con attenzione alla valorizzazione dei giovani e alla costruzione di progetti tecnici sostenibili. Il suo profilo rappresenta una scelta precisa da parte della società biancorossa, orientata a programmare con serietà e ambizione il futuro della Pro Vasto.

L’accordo raggiunto nelle ultime ore segna un primo passo concreto nella costruzione della stagione 2026/2027, con la volontà condivisa di riportare entusiasmo, organizzazione e identità all’interno dell’ambiente biancorosso.

La società augura a Gianluca Senese buon lavoro, certa che il suo entusiasmo, la sua competenza e la sua determinazione possano rappresentare un valore aggiunto per il presente e il futuro della Pro Vasto”.