Incivili in località Canale sulla costa vastese, nuove segnalazioni e proteste

Nuove segnalazioni e proteste per l'inciviltà di chi abbandona rifiuti in uno dei tratti più belli e amati della costa vastese, quello di località Canale.

“Un posto bellissimo”, ma con la sporcizia che lo rovina - si evidenzia in un appello giunto alla nostra redazione per sollecitare maggiore cura e rispetto di un ambiente indubbiamente pregevole.

Non è la prima volta che pervengono segnalazioni di questo tipo e che riguardano quel tratto di costa che il Comune ha denominato Parco Benedettino con assegnazione del titolo di ‘Ecospiaggia’.