Pioggia di premi per gli allievi della Scuola Civica Musicale di Vasto

Grande soddisfazione per la Scuola Civica Musicale di Vasto, che anche quest’anno si conferma protagonista nei concorsi musicali nazionali grazie al talento e all’impegno dei suoi giovani allievi.

Nella classe di pianoforte del maestro Enrica Russo, tra i risultati più prestigiosi spicca quello del sedicenne Luigi Bautto, che ha partecipato al concorso internazionale “Friends of Music” di Bernalda, in provincia di Matera, giunto alla sua ottava edizione, ottenendo il massimo punteggio di 100/100. Il giovane musicista ha eseguito brani di Ludwig van Beethoven e di Raffaele Bellafronte, conquistando pubblico e giuria.

Ottimi risultati anche al concorso “P. Barrasso” di Caramanico Terme, svoltosi dal 21 al 24 maggio, dove hanno partecipato cinque piccoli allievi della scuola, sempre della classe del maestro Enrica Russo, di età compresa tra i 5 e gli 8 anni.

Ecco i premi ottenuti:

Marta Lucarelli, 8 anni: Primo Premio con 98/100

Vanessa Volpe, 6 anni: Primo Premio con 98/100

Margherita Di Lorito, 5 anni: Primo Premio con 97/100

Elia Erra, 8 anni: Secondo Premio con 94/100

Piergiorgio Menghini, 6 anni: Secondo Premio con 92/100

I giovani musicisti hanno eseguito brani di grandi autori come Wolfgang Amadeus Mozart, Granados e Gillock, dimostrando grande sensibilità musicale e preparazione tecnica.

Particolarmente apprezzata l’esibizione delle piccole Margherita Di Lorito e Vanessa Volpe che, oltre alle prove individuali, hanno cantato e suonato insieme conquistando il Primo Premio anche come duo. Una performance che ha emozionato tutti per dolcezza, spontaneità e bravura.

Ancora un premio all’allieva Alessandra Dutu, della classe del maestro Mauro Gallo, che ha partecipato il 16 maggio al 14mo Premio Internazionale di Esecuzione Musicale Città di Penne, categoria Accademie – sezione pianoforte, conseguendo Diploma di Primo Premio con punteggio 98/100.

“Dulcis in fundo” a distinguersi in modo particolare è stata la giovanissima Miriam Murillo, studentessa nella classe di batteria del maestro Dante Melena.

Nella 40ª edizione del Concorso Musicale Internazionale “Paolo Barrasso”, svoltosi presso l’Accademia Musicale “Marino da Caramanico” a Caramanico Terme (Pe), la piccola percussionista ha sbaragliato la concorrenza aggiudicandosi il primo premio assoluto con la valutazione di: 100/100. Un traguardo di grande prestigio, che testimonia non solo le doti naturali della giovanissima musicista, ma anche l'eccellente percorso formativo offerto dalla Scuola Civica di Vasto che continua così a raccogliere successi, confermando l’importanza della musica nella crescita artistica e personale dei ragazzi.

Il Sindaco e l’Assessore alla Cultura, assieme alla Presidente del C.d.A. e al Direttore artistico, esprimono vivo compiacimento per lusinghieri risultati ottenuti dagli allievi e per il prezioso lavoro dei propri docenti.