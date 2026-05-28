Incontro pubblico sul tema della sicurezza urbana a San Salvo

Si terrà venerdì 29 maggio, alle ore 18, presso la Casa della Cultura “Porta della Terra” di San Salvo, un incontro pubblico dedicato al tema della sicurezza urbana.

L’appuntamento rappresenterà un momento di confronto e approfondimento su un tema centrale per le comunità locali, con particolare attenzione agli aspetti legati alla sicurezza dei cittadini, alla prevenzione della violenza e al ruolo delle istituzioni.

Dopo i saluti del segretario del Partito Democratico San Salvo, Antonio Boschetti, del segretario provinciale del PD Chieti, Leo Marongiu e del segretario regionale del PD, Daniele Marinelli, interverranno le consigliere comunali Emanuela Tascone e Michela Torricella, il sindaco di Vasto e Presidente della Provincia di Chieti, Francesco Menna e il capogruppo del PD in Consiglio regionale, Silvio Paolucci.

A concludere l’incontro sarà la senatrice del Partito Democratico Valeria Valente, componente della 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali) e della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere.

L’iniziativa è aperta alla cittadinanza.