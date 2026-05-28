Divieto di dimora violato e altra droga in suo possesso, nuova denuncia per una 27enne vastese

Gli agenti del Commissariato di P.S. di Vasto hanno denunciato in stato di libertÃ una 27enne vastese.

I poliziotti della Volante, nel corso di servizi di controllo del territorio in cittÃ , notavano la presenza della giovane donna nei pressi dellâ€™abitazione dove la stessa dimorava prima del divieto impostole dallâ€™A.G. a seguito del processo, avvenuto nel mese di gennaio, per il rinvenimento di 100 grammi di cocaina.

In quellâ€™occasione le fu notificato, quale misura cautelare, il divieto di dimora nelle regioni di Abruzzo e Molise intimando alla donna a trovarsi unâ€™altra abitazione, divieto al quale la stessa non ha ottemperato.

In una successiva perquisizione domiciliare, gli uomini del Commissariato di Polizia hanno rinvenuto un involucro in cellophane contenente cocaina del peso di circa 37 grammi; un involucro in cellophane contenente cocaina del peso di grammi 1,2 confezionata tipo dose; un involucro in cellophane contenente sostanza stupefacente del tipo hashish del peso di grammi 0,8 confezionata tipo dose ed un bilancino di precisione, tutto sottoposto a sequestro.