'Maggio dei Libri' con Claudio Fava, Leonardo Mendolicchio e Antonello Piroso ai Giardini d'Avalos

Maggio è il mese dedicato agli incontri, ai libri dalle tematiche urgenti, alle voci potenti, alle storie che restano.

A Vasto, già Città che Legge, dove “l’investimento culturale nella promozione della lettura – dichiara il sindaco Francesco Menna – è permanente e si indirizza, sempre più, verso la platea più esigente ma al tempo stesso più bisognosa di aprirsi al mondo delle esperienze, quella dei giovani”.

“Il Vasto d’Autore Festival 2026 – ha sottolineato l’assessore alla Cultura e al Turismo, Nicola Della Gatta – si apre con il Maggio dei Libri, segno di una realtà che, crescendo, sta dispiegano un vero potenziale in termini di crescita della comunità, generando occasioni di sinergia con istituzioni scolastiche, realtà culturali del Terzo Settore, tanti appassionati e giovani promesse”.

Ad illustrare il programma la direttrice artistica del Festival, Patrizia Angelozzi, lieta di poter annunciare gli appuntamenti dedicati a questo mese da ritenersi tra le iniziative del Vasto d’autore, che propone grandi nomi e temi attualissimi a ingresso libero. Dopo Il 5 maggio e l’incontro con Sigfrido Ranucci le date proseguono 28-29-maggio nei Giardini di Palazzo d’Avalos dalle ore 18 con:



giovedì 28 maggio Claudio Fava, Non ti fidare, Fandango

giovedì 28 maggio Leonardo Mendolicchio, Diventerai uomo, Mondadori

venerdì 29 maggio Antonello Piroso, Papà, Piemme

Un ringraziamento speciale ai relatori, ai dirigenti scolastici, ai docenti coinvolti, alla disponibilità di luoghi di incontro, come l’Auditorium Polo Liceale Pantini Pudente – Musei di Palazzo d’Avalos e al personale e volontari coinvolti.

Vi aspettiamo!

Claudio Fava Non ti fidare, Fandango

In Non ti fidare il carnefice diventa vittima, e viceversa. Un romanzo che ci interroga sulla profondità delle emozioni e dei sentimenti, dei pensieri e dei dolori.

Claudio Fava giornalista, è inviato per i maggiori magazine italiani. Scrive per il teatro e per il cinema (I cento passi, David di Donatello 2001 per la migliore sceneggiatura), per la televisione (fra le altre, la serie Il capo dei capi). Tra i suoi libri: Nel nome del padre (1996), Il mio nome è Caino (1997), La notte in cui Victor non cantò (1999), Teresa (2011), Mar del Plata (2013), Prima che la notte (con Michele Gambino, 2014), Il giuramento (2019) e L’isola (con Michele Gambino, 2020).

Leonardo Mendolicchio, Diventerai uomo, Mondadori

In questo saggio, Leonardo Mendolicchio, psichiatra e psicoanalista che con i ragazzi lavora da anni, attinge alla propria esperienza personale e professionale per indagare cosa significhi essere maschi oggi, tra corpo e desiderio, vulnerabilità e modelli culturali, fragilità e trasformazioni. E propone una nuova strategia educativa, che aiuti gli adulti – genitori, insegnanti, educatori – ad accompagnare i ragazzi verso una virilità più libera, capace di accogliere le emozioni senza vergogna.

Leonardo Mendolicchio è psichiatra, psicoanalista, membro della Scuola lacaniana di psicoanalisi e dell’Associazione mondiale di psicoanalisi. Direttore del Centro disturbi del comportamento alimentare dell’Istituto auxologico italiano, è fondatore del progetto Food For Mind per la diffusione dell’esperienza di cura dei disturbi alimentari. Ha scritto diversi saggi, tra cui Fragili (2024) e L’amore è un sintomo (2025), ed è consulente e autore di programmi televisivi di divulgazione come «Fame d’amore» su Rai3 e «Persone Medicina» su Real Time

Antonello Piroso, Papà, Piemme

«Nella vita si può pure non diventare genitori - per scelta o perché costretti dal destino - ma si sarà sempre e per sempre figli, e con tale verità ho concluso che dovevo fare i conti, e senza sconti, consapevole che se "il ricordo della felicità non è più felicità, il ricordo del dolore è sempre dolore", e sempre lo sarà». In questo memoir toccante, l’autore racconta l’essenza.



Antonello Piroso è un giornalista, autore e conduttore televisivo italiano, lavorando nella stampa e nella radio, per poi affermarsi al grande pubblico come volto di LA7, dove ha condotto programmi di approfondimento e informazione. Tra i suoi lavori più riconosciuti c’è “Niente di personale”, trasmissione in cui affrontava temi di attualità, politica e società con uno stile diretto e spesso provocatorio. Ha collaborato anche con altri media distinguendosi per un approccio critico e indipendente. Negli anni più recenti si è dedicato anche a progetti editoriali e digitali, continuando a intervenire nel dibattito pubblico italiano con analisi approfondite.